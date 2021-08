Come aiutare il pianeta a tavola

Cambiamenti climatici, spreco alimentare, sfruttamento errato delle risorse i problemi sul tavolo sono tanti e proprio questi i temi affrontati al recente pre-summit dell’Onu sui sistemi alimentari globali tenutosi a Roma gli ultimi giorni di luglio.

Incontri globali a parte è evidente come tutti abbiamo nelle nostre mani il “potere” di cambiare le cose. Si può “far bene” al Pianeta partendo dalle nostre abitudini a tavola. Di seguito un decalogo facile da seguire.

Dieci regole per aiutare l’ambiente

1. Non buttare gli avanzi: puoi congelarli o, se non sono più commestibili, puoi usarli per migliorare la fertilità del terreno del tuo giardino o orto.



2. Fai la spesa con intelligenza: pianifica i tuoi acquisti alimentari e acquista solo ciò che ti serve.



3. Non giudicare il cibo dall’aspetto: frutta e verdura “brutte” sono solitamente buone e meno costose.



4. Usa il tuo frigorifero e congelatore con saggezza: organizza il cibo per data di scadenza, in modo che quello più vicino alla scadenza sia più visibile e possa quindi essere consumato prima; organizza gli alimenti per settore, in modo che gli stessi tipi di alimenti siano posizionati vicini tra loro.



5. Impara a leggere le etichette: “usare entro” significa che il cibo può essere consumato in sicurezza entro quella data specifica, mentre “da consumarsi preferibilmente entro” significa che non ci sono rischi per la salute nel mangiare un dato alimento anche oltre la data di scadenza.



6. Prediligi alimenti di origine vegetale: non solo per motivi di salute, ma anche perché possono ridurre l’impatto ambientale della produzione alimentare.



7. Segui una dieta varia: un piatto vario in tavola significa varietà in agricoltura.



8. Aumenta l’assunzione di cereali integrali: riso integrale, orzo, avena, mais e segale hanno alti benefici nutrizionali, richiedono meno energia e acqua per produrre la stessa quantità di cibo.



9. Aumenta l’assunzione di legumi: un consumo moderato di legumi fornisce fibre e sostituisce le proteine animali con quelle di origine vegetale, a beneficio dell’ambiente.



10. Riduci il consumo di carni rosse e salumi: nel settore agricolo, l’allevamento di animali da carne è tra le attività a più alto impatto ambientale.