Come scegliere la pergola bioclimatica più adatta alle proprie esigenze?

La pergola bioclimatica è, probabilmente, la soluzione più innovativa nel mercato delle coperture per esterni. In poche parole, si tratta, della versione più evoluta della pergola classica , che, come tutti sappiamo, è una struttura in grado di proteggere dal sole e dalle intemperie porzioni di balconi, terrazzi o cortili.

Grazie a strutture di questo tipo, possiamo creare ambienti da vivere in ogni momento dell’anno. La struttura, infatti, può essere modulata in base alle condizioni climatiche e stagionali.

Tali modulazioni sono possibili grazie, principalmente, a due caratteristiche:

La copertura è composta da pannelli mobili , che possono essere aperti o chiusi in base alle condizioni meteo. Questo fa della pergola bioclimatica una struttura innovativa, diversa dalle classiche proposte che offre il mercato;

Chiusure laterali, sempre amovibili, che possono essere realizzare in materiali diversi, trasparenti od oscuranti. Pertanto, tali chiusure, potranno essere rimosse in estate, mentre in inverno forniranno il riparo necessario per proteggersi da freddo e intemperie.

Oltre ai vantaggi pratici, la pergola bioclimatica è anche una struttura esteticamente accattivante, che attira l’attenzione di chi vi posa lo sguardo. e che non passa inosservata. Per questo motivo sarà anche un complemento che andrà a rendere unica e personalizzata la propria abitazione.

Per aiutarti a scegliere la pergola bioclimatica, più adatta alle tue esigenze, ti indichiamo di seguito tre aspetti su cui focalizzare la tua attenzione. Ti segnaliamo 3 caratteristiche che ti aiuteranno a scegliere la giusta pergola bioclimatica per la tua abitazione.

1) Materiali impiegati

I materiali impiegati possono essere diversi, ognuno coi propri pregi e difetti. Ad esempio l’acciaio ha il vantaggio di essere sia leggero (quindi l’installazione della struttura sarà agevole) che resistente ad agenti atmosferici e usura. Il legno invece è da sempre il materiale impiegato per strutture importanti ed eleganti in grado di integrarsi sia in contesti rustici che moderni, arricchendo, dal punto di vista architettonico, gli ambienti in cui viene impiegato. Allo stesso tempo, grazie all’utilizzo di apposite vernici diviene resistente sia all’usura che agli agenti atmosferici

2) Progettazione su misura

Scegli un’azienda che faccia un progetto su misura, indispensabile per adeguare la struttura alle tue esigenze e per far sì che si integri alla perfezione con l’ambiente in cui verrà installata, anche dal punto di vista cromatico.

3) Posizionamento della struttura

Infine, se possibile, ti consigliamo di posizionare la struttura in modo tale che sia appoggiata ad un muro perimetrale dell’abitazione.

Questo consente di ottenere anche un deciso risparmio energetico, soprattutto in estate, perché la parte di edificio coperta dalla pergola rimane fresca nel suo interno, permettendo un minor utilizzo del condizionatore. Proprio per questo motivo le pergole climatiche che hanno certificazione come schermature solari permettono di usufruire dell’Ecobonus ovvero della detrazione fiscale del 50% dell’importo speso.

Inoltre, la pergola così posizionata diventerebbe un prolungamento della casa, caratteristica strategica nel caso si decida un domani di ampliare la metratura dell’abitazione.

