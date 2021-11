Contagi da Covid come a maggio: 11.555 positivi e 49 morti

Il bollettino di sabato 20 novembre sui dati del contagio da covid, mostra un aumento di infezioni nel nostro paese. L’ultima volta che si è registrato un dato simile è stato il 6 maggio. La differenza sta nella statistica dei decessi che, quel giorno, registrava 258 vittime.

Quasi 5 milioni di persone hanno contratto il covid

Alla luce dei nuovi dati, 4.915.981 persone hanno avuto il Covid 19, in Italia, mentre il totale dei decessi dall’inizio della pandemia è di 133.131 vittime. Il 20 novembre sono stati eseguiti 574.812 test, tra tamponi molecolari e antigenici, con il tasso di positività che si attesta al 2%. Gli attualmente positivi salgono a quota 143.401 (+6.271). I guariti totali sono 4.639.449 (+5.220).

La Lombardia rimane la regione più colpita

In Lombardia sono stati eseguiti 118.279 tamponi e sono risultati 1.930 nuovi casi positivi al covid, con una percentuale stabile all’1,6%. I dati fanno della Lombardia la regione con più casi positivi considerando che i ricoverati in terapia intensiva sono arrivati a 58 unità. Sono invece 512 i pazienti in terapia intensiva in tutta Italia, stabili rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 4.250, ovvero 105 in più rispetto a ieri.