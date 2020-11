Conte “Il G20 rifletterà il nostro impegno per una rapida ripresa”

Nel corso del G20 apertosi sotto la presidenza dell’Arabia Saudita, il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha inviato un messaggio nel quale assicura che “il G20 rifletterà il nostro impegno per una rapida ripresa” dalla crisi pandemica e per “trovare soluzioni per le maggiore sfide che l’umanità sta affrontando oggi, dal climate change al perdurare delle diseguaglianze.

Noi dobbiamo restare uniti e usare le opportunità che ci ha offerto questa crisi per creare una nuova, migliore, normalità”. “L’imminente presidenza italiana del 2021 – ha proseguito Giuseppe Conte -è determinata nel proseguire l’importante azione del G20” sulla base dei “risultati” del summit di Riad.

Norbert Ciuccariello