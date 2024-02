Trasferirsi a Firenze per lavoro: tutto quello che c’è da sapere

Per chi sta pensando a un “nuovo inizio” ed è alla ricerca di opportunità professionali e possibilità di carriera più ampie, Firenze può rivelarsi la scelta giusta. Il capoluogo della Toscana non solo offre importanti sbocchi lavorativi grazie a un bel tessuto imprenditoriale e a un turismo in costante aumento, ma rappresenta anche una delle città più belle d’Italia in cui poter vivere tra arte, cultura, storia e bellezza.

Prima di fare questa scelta è però consigliato valutare le posizioni aperte: è possibile farlo analizzando le offerte di lavoro a Firenze direttamente online, così da avere un’idea migliore e più concreta delle possibilità che si hanno. Inoltre, è fondamentale anche valutare tutti i pro e i contro e avere tutte le informazioni utili per prendere questa decisione con la massima consapevolezza.

Trasferirsi a Firenze per lavoro: informazioni utili

Situata in una posizione comoda e strategica, meravigliosa dal punto di vista artistico e culturale e riconosciuta per l’alto livello delle scuole e dei servizi, Firenze è una città sicura e a misura d’uomo. Il trasporto pubblico è efficiente, le zone verdi sono ampie e le attività sono varie e sempre stimolanti.

Si tratta però di una città con un costo della vita elevato, sia per quanto riguarda gli alloggi che i costi quotidiani. Dal punto di vista lavorativo, Firenze vanta ricchi settori industriali e commerciali legati a moda, meccanica, artigianato e hi-tech, con buoni sbocchi professionali nel campo della farmaceutica e ovviamente dell’arte. Importanti possibilità professionali anche nel settore turistico, con milioni di persone che ogni anno scelgono questa città come meta dei propri viaggi.

I lavori più richiesti a Firenze nel 2024

Il turismo è sicuramente il settore che offre maggiori opportunità lavorative a Firenze, seguito da quello enogastronomico e dei servizi sanitari. Il motivo è presto detto: questa zona della Toscana è una delle mete preferite e più popolari scelta dai turisti di tutto il mondo, che visitano la città in ogni periodo dell’anno alla ricerca dell’arte, della storia, delle specialità culinarie e della tradizione più autentica.

Un settore in crescita e, per questo motivo, ricco di opportunità professionale, è quello industriale, che ricerca costantemente figure con competenze tecniche e ingegneristiche. Seguono il comparto della pubblica amministrazione (alla ricerca di profili con capacità amministrative) e quello delle nuove tecnologie, in forte espansione in tutta Italia e a livello globale, che apre le porte a profili con preparazione digitale, come sviluppatori software, web designer, data scientist, analisti, ecc.

Un dato è estremamente importante per quanto riguarda il lavoro a Firenze è rappresentato dall’alta richiesta di figure professionali difficilmente reperibili. : ci sono tante figure professionali altamente richieste, ma di difficile reperimento. Tra queste, ci sono i professionisti a elevata specializzazione nel campo nei settori informatico, fisico e chimico, ma anche tecnico, come tecnici della salute, tecnici della gestione dei processi produttivi di beni e servizi e gli specialisti in scienze della vita; nel campo operativo, come fonditori, saldatori, lattonieri, calderai, montatori di carpenteria metallica e addetti alle costruzioni e al mantenimento di strutture edili e sanitario, tra cui infermieri, Oss, tecnici, amministrativi e medici specializzati.