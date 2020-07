Coronavirus, continua il calo dei contagi: in Italia 114 positivi nelle ultime 24 ore

Sono 114 i nuovi contagiati da Covid-19 registrati in Italia nelle ultime 24 ore, in calo di quasi un terzo rispetto ai 169 di ieri. Le vittime sono invece 17, in leggero aumento paragonate alle 13 di ieri. I casi totali salgono a 243.344, i morti a 34.984. Le persone attualmente positivi sono 12.919, in calo di 238 rispetto a ieri. I guariti sono 195.441, con un incremento di 335 nelle ultime 24 ore.

La Lombardia fa registrare 30 nuovi casi, pari al 26,3% del totale odierno nazionale (114), una percentuale molto più bassa della media delle ultime settimane. I nuovi casi sono 19 in Veneto, 13 in Emilia Romagna, 18 nel Lazio, tra le Regioni che fanno segnare nuovamente la doppia cifra.