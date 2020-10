Coronavirus, Mattarella: «Serve sforzo comune orientato verso lo sviluppo sostenibile»

«La pandemia globale sta comportando costi elevatissimi per le nostre società ed è necessario uno sforzo comune e un impegno convergente da parte delle istituzioni, delle imprese, di tutte le componenti sociali per attuare un progetto, il più possibile condiviso, orientato allo sviluppo sostenibile dal punto di vista ambientale, economico e sociale». Lo ha affermato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in un messaggio inviato a “Made in Italy: the restart – Il rilancio dell’economia italiana nel mondo post Covid“, organizzato dal Sole 24 Ore e Financial Times.

«Solo un’Europa più forte e coesa può far valere quell’approccio multilaterale che oggi risulta ancora più necessario di fronte a tentazioni di chiusura che si affacciano al mondo», ha aggiunto il capo dello Stato sottolineando che “il carattere innovativo” della risposta di cui l’Europa è stata capace di reagire all’emergenza Coronavirus, e “le ingenti risorse” che presto saranno disponibili forniranno «un’occasione storica per il nostro sistema economico».

Per Mattarella il rilancio è strettamente collegato al destino dell’Europa, che dovrà saper rispondere alle sfide che riguardano temi di vitale importanza come ambiente, commercio, modelli sociali e assistenza sanitaria: «Dal diritto universale al vaccino, al superamento di penalizzanti barriere commerciali, – dichiara il capo dello Stato – sentiamo come interessi e valori europei possano affermarsi a vantaggio di una più proficua cooperazione globale».

Il capo dello Stato ha infine chiamato in causa le imprese, che attraverso il loro operato potranno condizionare positivamente la ripartenza economica, soprattutto se decideranno di fare investimenti mirati «sull’innovazione e sulla qualità», agevolando di fatto il superamento della crisi in atto. Infine il presidente Mattarella ha sottolineato come la ripartenza dell’industria, dopo il lockdown imposto a causa della pandemia risulterà «decisiva per il nostro sistema-Paese».

Norbert Ciuccariello