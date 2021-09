Cottura a vapore, benefici per la salute e sapori delicati

Il modo migliore per trattenere i nutrienti dal cibo e gustarli con soddisfazione.

La cottura al vapore è una tecnica giunta abbastanza di recente nel nostro Paese, da quando si è interessati realmente al beneficio che arriva da una corretta alimentazione. In questo modo gli alimenti trattengono ogni proprietà ed è molto importante per uno stile di vita sano.

In Oriente è un modo di cucinare antico, fa parte della loro tradizione gastronomica; un metodo di cottura che permette ai cibi di mantenerne inalterato il gusto, il sapore, il colore. Rimane una variante della classica bollitura, ma se il cibo non va a contatto con l’acqua riesce a mantenere le sue sostanze antiossidanti, i sali minerali le vitamine oltre al gusto originale.

Una volta che l’acqua è arrivata ad ebollizione la temperatura non aumenta più fino alla sua completa evaporazione, lasciando al cibo il suo aspetto inalterato.

Come cuocere a vapore

Se non abbiamo vaporiera o pentola a pressione non è un problema, è sufficiente ricorrere ad una pentola capiente dove sul fondo si porti ad ebollizione un po’ di acqua. A quel punto basta porre nella pentola un cestello o un colapasta in acciaio con il nostro cibo da cucinare e sopra si copre con un coperchio.

Cottura a vapore (Unsplash)

Tempi di cottura

Sembra un metodo più lungo, quindi uno svantaggio rispetto ad altre tipologie di cottura ma in realtà non è necessario maneggiare il cibo, quindi nel frattempo ci si può occupare di altro. Inoltre se proprio si va di fretta si può sempre utilizzare una pentola a pressione oppure dividere il cibo in piccoli pezzetti, così da dimezzare notevolmente i tempi.

Cibi sani e leggeri

La cottura a vapore si può utilizzare con ogni tipo di alimento, dalla verdura alla carne, il pesce e persino la pasta ripiena, come ci insegnano gli orientali con i ravioli al vapore. Questa tecnica permette al cibo di essere più benefico, leggero e di certo più bello perchè i colori degli alimenti non vengono alterati.

(Unsplash)

Una tecnica di cottura conveniente

Un dettaglio da non trascurare per ridurre le spese della famiglia, la cucina a vapore è decisamente economica rispetto altri tipi di cottura: basta dell’acqua ed un pizzico di sale, si eliminano i condimenti ed il risparmio è assicurato. Si possono cucinare gli alimenti insieme preparando piatti unici di sicuro successo. Sul web sono presenti numerose ricette per chi fosse a corto di fantasia.

Consigliata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità

Secondo l’OMS è un metodo che aiuta a diminuire le infiammazioni e il senso di pesantezza dovuto a cibi ricchi e grassi. Con questo tipo di cottura il cibo diviene più leggero, non ha grassi e risulta più sano. Agevola la digestione che diventa più facile e veloce ed apporta poche calorie perché evita l’utilizzo di grassi. Perfetta per chi segue un regime dietetico ipocalorico.

La miglior tecnica di cottura per il nostro organismo perchè si ottiene cibo sano e leggero, dal sapore integro e delizioso. Ottimo per i bambini come per gli anziani, tutti ne traggono benefici ed il gusto ci guadagna.