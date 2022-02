Covid, da oggi stop mascherine all’aperto, inizia l’allentamento dei divieti

Si potrà circolare per strada a volto scoperto, ma la mascherina andrà portata con sé. Riaprono le discoteche.

Da oggi non è più obbligatorio indossare all’aperto la mascherina. Il dispositivo di protezione dal Covid andrà però portato con sé e messo in caso di assembramento o di ingresso in un luogo chiuso. E’ quanto ha deciso nei giorni scorsi una ordinanza del ministero della salute. L’altra importante novità che scatta da oggi è la riapertura delle discoteche, di fatto chiuse da 2 anni, a parte una piccola parentesi nell’estate 2020. La capienza sarà al 50% al chiuso, la mascherina si potrà togliere solo sulla pista da ballo.

Il 31 marzo scade stato di emergenza

Comincia così una serie di allentamenti dei divieti che ci porterà al 31 marzo, giorno in cui dovrebbe scadere lo stato di emergenza. Se il trend della pandemia dovesse restare quello di oggi, probabilmente non ci sarà una proroga, e le mascherine potrebbero sparire anche al chiuso.

Più incerta la situazione del green pass, che al momento resta obbligatorio nella sua versione rafforzata per bar e ristoranti, ma che da più parti si chiede di eliminare nei prossimi mesi. Probabile un allentamento progressivo, magari fino all’altra scadenza fissata dal governo: il 15 giugno, quando cadrà l’obbligo vaccinale per gli over 50.

Dal primo marzo stadi al 75%

Dal primo marzo poi la capienza degli stadi sarà aumentata al 75%, il 60 per i palazzetti al chiuso. L’obiettivo è tornare al 100% entro la fine dello stesso mese.