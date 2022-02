Covid, passa da 10 a 5 giorni la quarantena per i non vaccinati

Scende da 10 a 5 giorni il periodo di quarantena per quanti abbiano avuto un contatto diretto con un positivo, a patto che risultino asintomatici. Lo prevede una circolare del ministero della Salute. La riduzione dell’isolamento vale per i non vaccinati, o per quanti abbiano effettuato solo due dosi o siano guariti da più di 120 giorni. Per terminare la quarantena occorre inoltre un tampone negativo, e nei 5 giorni successivi è fatto obbligo di indossare una mascherina ffp2. A questi soggetti, si legge, “si applica la misura di quarantena della durata di 5 giorni dall’ultimo contatto con il caso positivo, la cui cessazione è condizionata all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare eseguito alla scadenza di tale periodo“.

Nessuna quarantena per chi ha dose booster

Come già prevedeva la precedente circolare, chi ha ricevuto anche la dose booster o ha contratto il covid da meno di 120 giorni non deve invece stare in quarantena nemmeno un giorno, né effettuare un test in uscita, sempre ammesso che sia asintomatico.

L’Iss: mortalità nettamente più alta tra i non vaccinati

E’ uscita anche la versione integrale del report settimanale dell’Istituto superiore di sanità: nel periodo 10 dicembre 2021 – 9 gennaio 2022, la mortalità nei soggetti non vaccinati è risultata 27 volte più alta rispetto a chi ha completato il ciclo vaccinale con la dose booster: 78,6 decessi per 100 mila abitanti contro 3,2. I non vaccinati inoltre finiscono in ospedale 10 volte di più e in terapia intensiva circa 25 volte più degli immunizzati.