Crollo palazzina a Torino: un bimbo è morto e la mamma è in codice rosso

Recuperato il corpo del piccolo Aron vittima del crollo della palazzina in via Bramafame a Torino.

Questa mattina intorno alle 9 circa un boato ha squarciato le mura di via Bramafame, alla periferia di Torino, poco si è capito che era crollata una palazzina al numero 42. A lanciare l’allarme la donna residente nella palazzina estratta viva verso le dieci di mattina e trasportata in codice rosso all’ospedale insieme al secondo inquilino un ragazzo di 22 anni anche lui estratto vivo e trasferito in codice rosso al Cto di Torino.

Il primo a prestare i soccorsi prima dei vigili del fuoco e del 118 è stato Naif, un operaio che stava lavorando nella via e nel prestare aiuto si è ferito a una gamba.

Tre superstiti, unica vittima il bimbo di 4 anni

La donna estratta alle dieci di mattina e trasferita in ospedale con traumi e contusioni è la madre del piccolo Aron di 4 anni che è dopo ore di ricerche è stato estratto senza vita dalle macerie. Si è tentato il tutto per tutto, i vigili del fuoco e i medici del 118 hanno tentato invano di rianimarlo.

Robert Panaite è il 22enne recuperato questa mattina, è ora intubato con ustioni sul 50 per cento del corpo di secondo e terzo grado e in prognosi riservata. Oggi è il giorno del suo compleanno e quando la palazzina è esplosa stava andando al lavoro. Risulta coinvolta una terza persona, la più fortunata che riportato solo lievi escoriazioni e contusioni. Sono ancora sconosciute le cause delle tragedia, si pensa comunque ad una fuga di gas.