Dalle certificazioni ai software: la sicurezza nel gioco online

Le certificazioni rappresentano un parametro importante per la regolarità del gioco digitale. Il banco di prova per eccellenza viene dal mondo dei casinò online, il cui seguito, alla luce dei numeri attuali, è in netto aumento nell'ultimo periodo, con il coinvolgimento delle autorità dei vari paesi così come anche degli operatori di settore.

La crescita del gioco online è un fenomeno indiscusso degli ultimi tempi. L’aumento delle connessioni e delle interazioni riguarda prima di tutto il mondo dei casinò digitali, che hanno registrato statistiche da record. Lo confermano i dati che, soltanto nel febbraio 2021, hanno visto una sostanziosa crescita di spesa nel comparto (+83 per cento) rispetto allo stesso periodo relativo all’anno precedente.

In questo contesto generale si inserisce la questione della sicurezza degli utenti, la quale spazia attraverso diversi parametri, dalle certificazioni da parte delle autorità territoriali, fino all’impegno degli operatori legali nel rispetto della normativa.

La regolamentazione del comparto, in Italia, passa necessariamente dalle licenze rilasciate da ADM (ex AAMS), Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. In questo caso, a protezione dello scambio di informazioni tra utente e server, i protocolli crittografici più utilizzati dagli operatori sono, tra gli altri, SSL, Comodo SSL e SSL Digicert.

Un ulteriore elemento di sicurezza per essere i migliori casino online riguarda però anche alcune certificazioni, il cui possesso è di solito esposto all’interno dei relativi siti: da Norton Secured – in relazione alle transazioni – fino a eCOGRA, incentrato sulla responsabilità nel gioco. I parametri di affidabilità di un operatore sicuro passano, infine, dalle software house sviluppatrici dei contenuti presenti nel palinsesto generale.

Le principali sono NetEnt, Microgaming e Playtech, che si distinguono per l’RTP (Return to Player), ovvero il ritorno economico al giocatore – un fondamentale indicatore di trasparenza in giochi come ad esempio le slot machine digitali, ma anche per la qualità grafica delle proposte e per le prestazioni via mobile, tramite apposite app.

Anche le applicazioni, infatti, alla luce dei sempre più numerosi utenti connessi attraverso dispositivi mobile come smartphone e tablet, rappresentano uno slancio importante del settore, che, in ogni caso, non può rinunciare alla questione, fondamentale, della sicurezza.