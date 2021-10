Dedalus Firenze in agitazione, previsti disservizi per i cittadini

Incertezza per i dipendenti Dedalus dopo il cambio di appalto di Estar, l'azienda titolata dalla regione per gestire logisticamente la sanità toscana

Questa volta i dipendenti sul chi va là sono quelli di Dedalus sede di Firenze. Il Gruppo Dedalus è il principale fornitore di software sanitari e diagnostici in Europa e uno dei maggiori nel mondo. Insieme ad Axiom da 5 anni Dedalus cura i software della Asl Toscana Centro relativamente alle province di Firenze, Prato, Pistoia Valdarno inferiore ed Empoli.

Entrambe hanno stipulato un contratto con Estar, l’azienda che svolge mansioni logistiche in ambito sanitario per conto della Regione Toscana: appalti, concorsi, nomina di professionisti, acquisti di beni e servizi. Nel 2021 Estar ha indetto un nuovo appalto dove i giganti delle telecomunicazioni Fastweb e Telecom si sono giocati la partita.

Appalto vinto da Telecom, incertezza per i dipendenti Dedalus

L’appalto è stato vinto da Telecom, che fa capo al seguente raggruppamento temporaneo di imprese: G.P.I. Spa, Computer Care e Webkorner Srl . I dipendenti riportano che L’RTI ha subito chiarito che non intendeva mantenere i vecchi impiegati. Poi grazie alla mediazione del sindacato si è arrivati ad un accordo sindacale dove si accettava la clausola sociale.

La clausola sociale garantisce al personale, prima alle dipendenze del vecchio affidatario, il passaggio indolore al nuovo aggiudicatario mantenendo il medesimo contratto già in essere. Tale clausola può essere applicata solo negli appalti di lavori e servizi e non di forniture e viene incontro alle esigente dei due contraenti. Rispetta infatti la libertà di iniziativa economica privata, garantita dall’articolo 41 della Costituzione, ma anche dall’articolo 16 della Carta di Nizza, che riconosce “la libertà di impresa”, e dall’altro lato, tutela il diritto al lavoro, la cui protezione è imposta dall’articolo 35 della Costituzione e dall’articolo 15 della Carta di Nizza, Ebbene nel caso di Dedalus nonostante la clausola i lavoratori al 6 ottobre 2021 non hanno ricevuto un contratto di assunzione e temono il peggio.

Il cambio di appalto il 9 ottobre

Nonostante il tavolo sindacale il cambio di appalto ci sarà sabato 9 ottobre e i lavoratori di Dedalus non hanno ancora firmato un contratto. Si teme si tratti di una strategia dell’RTI per far firmare un documento che non rispetta minimamente la clausola sociale e che sarà firmato in fretta e furia dai dipendenti e senza troppa attenzione pur di mantenere il lavoro. Si spera si tratti di pessimismo infondato ma la storia recentemente ha insegnato molto in materia di contrasti tra operai e proprietà.

Il ritardo comunque è sufficiente per le sigle sindacali Fim-Cisl, Fiom- Cgil per promuovere lo stato di agitazione dei dipendenti di Dedalus.

Nel comunicato sindacale si ipotizzano disservizi per i cittadini

I sindacati hanno annunciato lo stato di agitazione con un breve comunicato.

La vicenda è ancora all’inizio passibile di lieto fine come tutti si augurano. Uniche certezze al momento: il malcontento dei lavoratori Dedalus e la possibilità di penalizzanti disservizi per i cittadini in un settore di vitale importanza.