Dramma a Torre del Greco: bimbo di due anni muore annegato in mare

Ieri sera un bambino di due anni è morto annegato in mare a Torre del Greco, comune a circa 20 chilometri da Napoli. Il drammatico episodio è accaduto alle 22:30 circa nei pressi del lido la Scala, a ridosso dell’area portuale. Secondo una prima ricostruzione il piccolo, che era in compagnia della madre, sarebbe improvvisamente finito in acqua.

Successivamente la mamma si sarebbe tuffata in mare, così come altri passanti che sono intervenuti per aiutare la donna e recuperare il bimbo. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che non hanno potuto far latro che constatare la morte del piccolo. Alcuni dei presenti hanno testimoniato di aver bloccato la mamma che minacciava di suicidarsi.

Sul caso stanno indagando i carabinieri, che hanno sequestrato il tratto di spiaggia davanti al tratto di mare dove è avvenuto il tragico accadimento. Secondo quanto appreso i magistrati stanno interrogando la madre e alcuni dei presenti. L’autorità giudiziaria ha inoltre disposto il sequestro della salma, sulla quale verrà effettuata l’autopsia. Si tratta di un atto dovuto, per fare luce su una vicenda che presenta ancora alcuni punti oscuri: l’obiettivo è capire se la madre abbia o meno qualche responsabilità sulla caduta in mare del figlio.