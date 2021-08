È morto Charlie Watts, la leggenda dei Rolling Stones

Aveva 80 anni Charlie Watts, lo storico e leggendario batterista dei Rolling Stones. Dal 2016 secondo la rivista Rolling Stone era al dodicesimo posto nella lista dei migliori batteristi di tutti i tempi. Il decesso è avvenuto il 24 agosto dopo il peggioramento seguito ad un’operazione al cuore effettuata in emergenza durante l’estate. Le sue cattive condizioni di salute gli ha fatto saltare ai primi di agosto l’ultimo tour degli Stones: 13 date negli Stati Uniti. Era stato sostituito da Steve Jordan, da anni stretto collaboratore di Keith Richards.

Il suo agente fa sapere che è morto serenamente in un ospedale di Londra circondato dalla sua famiglia: immediati i messaggi di cordoglio da tutto il mondo della musica, dai suoi compagni di band e dagli ex Beatles. Paul McCartney lo ha ricordato su Twitter come “un ragazzo adorabile” e “un batterista fantastico e costante come una roccia”. Ringo Starr, sempre su Twitter, ha scritto: “Dio benedica Charlie Watts, ci mancherai amico, pace e amore alla tua famiglia”.





Charlie Watts era un grafico appassionato di Jazz

Charlie Watts è stato un amante del jazz fin dall’infanzia. Appassionato di Charlie Parker e Thelonious Monk, iniziò a suonare la batteria a 13 anni. All’inizio degli anni Sessanta era ‘graphic designer’ innamorato del jazz e con la passione del rock. Incontrò i Rolling Stones nel gennaio del 1963 e sempre in quell’anno entrò ufficialmente nel gruppo sostituendo il batterista Tony Chapman. La sua abilità di grafico è comunque servita agli Stones, quando come membro della band ha disegnato le vignette sul retro della copertina di ‘Between the Buttons’ del 1967 e quando ha progettato le scenografie dei palchi dei vari concerti.

Watts era senza dubbio il più eccentrico del gruppo e allo stesso tempo il più tranquillo. Famoso il suo gusto per gli abiti di sartoria come un perfetto gentleman, molto lontano dal look dei suoi compagni primo tra tutti l’amico Richards e a seguire Mick Jagger. È stato sposato con la stessa donna dal 1964, la pittrice Shirley Ann Sheperd, con la quale ha vissuto in un piccolo paese di campagna nel sud-ovest dell’Inghilterra dedicandosi ad un’altra sua passione: l’allevamento di cavalli.