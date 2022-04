Elon Musk punta all’acquisto di Twitter, sul piatto 42 miliardi di dollari

Il magnate sudafricano offre 54,20 dollari per azione per il 100% del social

Elon Musk rompe gli indugi e lancia la sua offerta di acquisto sul 100% di Twitter. L’obiettivo dell’uomo più ricco del mondo è quindi di acquisire il social network e poi ritirare il titolo dalla borsa. L’operazione, partita 10 giorni fa con la raccolta sul mercato del 9% di Twitter e proseguita con il rifiuto di sedere nel Consiglio di amministrazione, arriva dunque al suo momento decisivo.

Musk: “Twitter ha un potenziale straordinario, lo sbloccherò”

E’ lo stesso numero 1 di Tesla ad annunciare, ovviamente su Twitter, di aver presentato l’offerta. “Ho investito in Twitter perché credo nel suo potenziale“, scrive Musk nel documento inviato alla Sec, l’autorità di Borsa americana. Secondo il Ceo di Tesla però, ora “Twitter ha bisogno di essere trasformata in un’azienda privata“. Per questo ha presentato un’offerta, “la mia migliore e ultima offerta“. Se non dovesse essere accettata, avverte Musk “dovrei riconsiderare la mia posizione di socio. Twitter ha un potenziale straordinario, lo sbloccherò“.

I made an offer https://t.co/VvreuPMeLu — Elon Musk (@elonmusk) April 14, 2022

Una offerta “irrinunciabile”

E si tratta di una proposta molto difficile da rifiutare. Musk si impegna infatti “a comprare il 100% di Twitter per 54,20 dollari ad azione. Il 54% in più del valore del giorno precedente il suo primo investimento e il 38% in più del giorno dell’annuncio pubblico“. Musk mette sul piatto quindi 42 miliardi di dollari. Il board dei cinguettii fa sapere che valuterà attentamente la proposta.