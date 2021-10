L’ex allieva ufficiale Giulia Schiff che aveva denunciato episodi di nonnismo nell’Accademia aeronautica di Pozzuoli, è definitivamente espulsa dall’Aeronautica militare.

Il Consiglio di Stato, con una sentenza depositata nei giorni scorsi, ha respinto il suo ricorso contro l’espulsione, ritenendolo infondato, e confermato il provvedimento emesso dal Tar del Lazio, condannandola anche a pagare le spese processuali.

Giulia Schiff denunciò un battesimo del volo violento e aggressivo

Giulia Schiff, 22 anni, l’ex allieva pilota dell’Accademia aeronautica di Pozzuoli, di Venezia è stata la prima allieva a denunciare il nonnismo all’interno dell’aeronautica. Si è poi costituita parte civile nel processo del 9 marzo 2021, davanti al Tribunale Militare di Roma insieme ad un sindacato delle forze armate.

Sette gli imputati, tutti in servizio presso l’aeroporto militare di Latina, dove sono avvenuti i fatti di nonnismo. La ragazza ha denunciato veri e propri maltrattamenti, in relazione al primo volo. La Schiff ha allegato alla documentazione della denuncia un video che provava quanto denunciato. Nel video si vedevano delle frustate e un volo in piscina.

L’ex allieva disse infatti di aver vissuto un ‘battesimo del volo violento e aggressivo. I sette sergenti del 70esimo Stormo dell’Aeronautica di Latina, furono rinviati a giudizio con l’accusa di lesioni personali pluriaggravate in concorso. Adesso il processo penale nei loro confronti inizierà il 5 novembre prossimo.

Il processo penale Giulia dovrà affrontarlo senza divisa

Aldilà del processo penale il giudizio del Consiglio di Stato ha dato ragione all’Aeronautica che l’ha ritenuta non idonea per “inattitudine militare e professionale“. Nel giudizio del Consiglio non esiste “’irragionevolezza della valutazione tecnico discrezionale, con conseguente preclusione di ogni sindacato nel merito” e si esclude ” “la volontà ritorsiva.” Giulia Schiff dovrà inoltre risarcire 2.500 euro di spese legali all’Aeronautica.

Il ministero della difesa da tempo dichiara di essere attento alla promozione e alla protezione dei diritti delle donne e di essere impegnato sia nell’applicazione della Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against Women (CEDAW) sia nell’attuazione della Risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite del 200.