Europa League, le chance vittoria di Atalanta, Milan e Roma

Un derby tutto italiano e una sontuosa sfida con una delle squadre più importanti del calcio inglese: questo è il quadro dei Quarti di finale dell’Europa League, con l’Italia presente con ben tre squadre su otto, una situazione simile a quella della scorsa stagione in Champions League.

Una delle tre sicuramente raggiungerà la semifinale, uscendo dal confronto tutto tricolore tra Milan e Roma, mentre l’altra è l’Atalanta, che non ha avuto fortuna con il sorteggio, pescando il Liverpool, una squadra che nella sua storia ha conquistato ben 68 trofei ufficiali, di cui 54 nazionali e 14 internazionali.

Un avversario mastodontico per l’undici di Giampiero Gasperini, al quale le scommesse Europa League non conferiscono molte possibilità di passare il turno e quindi di ottenere il successo finale. La quota per la vittoria dell’Atalanta è attualmente fissata a 19.00, contro il 2.00 dei Reds, la squadra nettamente favorita della competizione. Milan e Roma hanno invece grandi possibilità, valutate rispettivamente 6.75 e 13.00, posizionate dietro solo al Bayer Leverkusen, a 4.50.

È una sfida difficile per le squadre italiane, ma ci sono possibilità che si aprano delle porte, considerando che una tra Milan e Roma sarà sicuramente in semifinale e che l’Atalanta ha già vinto ad Anfield Road qualche anno fa (2-0), nonostante la sconfitta per 5-0 nel match di ritorno nello stadio neroazzurro.

Ora è il momento di vivere al massimo questi due Quarti di finale, in programma nei giovedì di aprile in arrivo, l’11 ed il 18, date cruciali per valutare il percorso italiano nella competizione secondaria alla Champions League, ma di grande importanza anche per consolidare il punteggio del Ranking Uefa che attualmente ci vede come leader indiscussi.