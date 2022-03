Tragedia a Pontecagnano Faiano, comune alle porte di Salerno, dove una donna di 30 anni, Anna Borsa, è stata uccisa all’interno di un salone di parrucchiere in via Tevere. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori l’ex fidanzato della vittima si sarebbe introdotto all’interno del negozio e avrebbe esploso diversi colpi di arma da fuoco davanti a tutti i clienti presenti.

Dopo l’omicidio a sangue freddo l’uomo si è dato alla fuga. Nonostante i tentativi di salvarle la vita per la giovane, classe ’92, non c’è stato nulla da fare. Fatale il proiettile che le ha perforato la testa. Durante lo scontro a fuoco è rimasto coinvolto anche un altro uomo, che ha riportato una ferita alla spalla: il personale sanitario accorso sul posto lo ha soccorso e trasferito in ospedale, ma non sarebbe in pericolo di vita.

In queste ore è scattata la caccia al killer. I carabinieri, grazie anche all’ausilio di un elicottero che sta sorvolando le zone limitrofe a bassa quota, stanno perlustrando la zona per rintracciarlo e arrestarlo.

Il sindaco Lanzera: “Siamo addolorati. Anna vittima dell’ennesimo femminicidio”

Sulla vicenda è intervenuto il sindaco Giuseppe Lanzera che attraverso un post su Facebook ha manifestato la propria vicinanza, e quella di tutta la città, alla famiglia della giovane: “Pontecagnano Faiano si prepara ad osservare il lutto cittadino annullando ogni evento in programma. La città intera si stringe intorno alla famiglia. Come Comune ci costituiremo parte civile. Al momento i carabinieri stanno ricostruendo la dinamica dei fatti e stanno cercando l’ex della povera Anna, vittima dell’ennesimo femminicidio. Siamo addolorati. Si tratta di una notizia che sconvolge la nostra comunità”.