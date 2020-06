Festa in piazza per la vittoria del Napoli in Coppa Italia, Guerra (Oms): “Tifosi sciagurati”

Come era ampiamente prevedibile la vittoria del Napoli in finale di Coppa Italia contro la Juventus ha scatenato la gioia dei tifosi partenopei, che per celebrare la conquista della coppa nazionale si sono riversati numerosi tra i vicoli e le piazze del capoluogo campano. Un evento che ha trascinato dietro di se un mare di polemiche, in quanto ieri sera sono saltate tutte le norme di sicurezza sino ad oggi utilizzate per contrastare la diffusione del Coronavirus.

Se da un punto di vista sportivo la vittoria degli “Azzurri” ha messo d’accordo tutti gli appassionati di calcio italiani, sia juventini che di altra fede calcistica, soprattutto per la prestazione del Napoli che in questa occasione è stata leggermente superiore ai rivali bianconeri, lo stesso non si può affermare nel campo medico.

Tra i commenti più illustri riferiti ai caroselli visti in città spicca quello di Raniero Guerra, direttore aggiunto dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), che ha così commentato l’accaduto: “Sciagurati! In questo momento non ce lo possiamo permettere, per fortuna è accaduto a Napoli, dove governatore e sindaco hanno messo in atto misure rigide e l’incidenza del virus è più bassa che altrove.”

L’esperto intervistato durante la trasmissione Agorà su Rai 3, ha aggiunto: “Fa male vedere queste immagini”, ha detto l’esperto. “Ricordo quanto ha contato la partita dell’Atalanta all’inizio dell’epidemia in Lombardia nella diffusione dei contagi. Non vorrei che si ripetesse proprio ora, che il Comitato Tecnico Scientifico ha cercato di accogliere le proposte del Figc per non limitare del tutto il gioco del calcio, come da scienza e coscienza medica sarebbe suggerito“.

Di tutt’altro avviso il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, che intervistato su La7 ha affermato: ”Ieri sera ha vinto il contagio della felicità”.L’ex magistrato poco dopo il successo della squadra allenata da Gattuso aveva espresso la propria soddisfazione con un post su Twitter: “Le emozioni forti sono targate Napoli. Sempre e solo forza Napoli! Siamo forti anche ai tempi del virus. Battere la Juve di Sarri è una grandissima soddisfazione“.

Non poteva mancare l’intervento del leader della Lega Matteo Salvini, grande appassionato di calcio e tifoso del Milan, che ha colto l’occasione per bacchettare il governatore della Campania Vincenzo De Luca: “Di fronte ai festeggiamenti di Napoli di ieri mi chiedo dov’era De Luca. Sono contento per Gattuso e per Napoli ma qualcosa non ha funzionato. Hanno rotto le scatole per me e i miei selfie, e ieri c’era qualche migliaio di tifosi. I dati ci dicono che i casi sono in calo ma questo non vuol dire che si cala la guardia. Se i teatri, i cinema riaprono una follia che le scuole non lo facciano. Il ministro – conclude Salvini – dovrebbe chiedere scusa. Fosse per me darei qualche elemento di libertà“.