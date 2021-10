Frutta secca: perché sceglierla come snack

In molti credono che la frutta secca sia nemica della dieta, a causa della sua elevata densità calorica. Tuttavia, il loro consumo moderato apporta grandi benefici all’organismo in quanto sono ricche di proprietà benefiche. Sarebbe quindi un’ottima idea introdurla nella propria alimentazione, soprattutto come snack, tra i pasti principali della giornata.

Ecco quali sono le proprietà dei frutti oleosi più comuni quali mandorle, noci, pistacchi e nocciole.

Frutta secca: le mandorle

Le mandorle sono una buona fonte sia di proteine che di grassi “buoni”. Sono in grado di stabilizzare gli zuccheri presenti nel sangue, evitando i picchi glicemici. Questa loro caratteristica limita il senso di fame e previene alcune malattie come il diabete e il colesterolo.

Mangiare le mandorle regolarmente significa mantenere in salute le proprie ossa, poiché sono ricche di antiossidanti e calcio. Il fosforo e il magnesio, poi, aiutano la concentrazione e mantengono attiva la memoria e l’attenzione.

Frutta secca: le noci

Fonti di Omega 3, le noci prevengono malattie del sistema cardiocircolatorio e riducono la possibilità di infiammazione dell’organismo. Sono note anche per le loro proprietà anti-cancerogene e antiossidanti. Il loro consumo stimola il sistema immunitario e, grazie alla melatonina, viene regolato il ritmo sonno-veglia.

Sono quindi un ottimo alimento per coloro che devono sostenere ritmi stressanti, sia a livello fisico che mentale. Le noci sono inoltre ricche di vitamine, in particolare la E, e sali minerali come il calcio, potassio e magnesio.

Una ciotola di pistacchi sbucciati, con accanto i gusci (Pixabay)

Pistacchi

Come le mandorle, aiutano ad abbassare i livelli di colesterolo “cattivo”, aumentando i valori di quello “buono”. Tra i vari sali minerali presenti nei pistacchi, il ferro è presente in grandi quantità. Si trovano anche le vitamine del gruppo E e B, dalle proprietà antiossidanti.

Attenzione però a coloro che soffrono di ipertensione, perché spesso questi piccoli frutti oleosi sono molto salati.

Frutta secca: nocciole

Così come la maggior parte della frutta secca, hanno la capacità di abbassare i valori di colesterolo “cattivo”. Le nocciole sono ricche di vitamina E e B e si rivelano ottimi antiossidanti naturali. Tra i sali minerali che contengono, ci sono il rame, il manganese, il ferro e il calcio. Grazie al loro alto contenuto di fibre, aiutano l’organismo a eliminare le tossine in eccesso e mantengono in salute l’apparato digerente.