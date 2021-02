Funerali di Stato, l’ultimo saluto a Luca Attanasio e Vittorio Iacovacci

Sono da poco terminati i funerali di Stato per l’ambasciatore Luca Attanasio e il carabiniere Vittorio Iacovacci vittime di un attentato in Congo. I feretri del diplomatico e del militare, avvolti nella bandiera tricolore, sono stati portati in spalla dai carabinieri del XIII reggimento (quello a cui apparteneva Iacovacci) all’interno della basilica di Santa Maria degli Angeli a Roma.

Nonostante la decisione di chiudere la chiesa al pubblico una piccola folla di persone si è voluta riunire nei pressi di Piazza della Repubblica per tributare il proprio omaggio ai caduti. Alla cerimonia, oltre ai familiari, presenti numerose autorità tra cui il presidente del Consiglio Mario Draghi, i presidenti di Camera e Senato Roberto Fico e Maria Elisabetta Casellati, i ministri Lorenzo Guerini, Luigi Di Maio, Luciana Lamorgese, Giancarlo Giorgetti.

In prima fila la moglie dell’ambasciatore Luca Attanasio, Zakia Seddiki, fondatrice e presidente dell’associazione umanitaria Mama Sofia, organizzazione che aiuta i bambini di strada della Repubblica democratica del Congo. La donna aveva in braccio una delle tre figlie.

Autopsia, i risultati escludono si sia tratto di un’esecuzione

Ieri sono arrivati gli esiti delle autopsie effettuate sui due corpi disposte dalla Procura di Roma: quattro i colpi che hanno ferito a morte il diplomatico e il carabiniere. Le vittime sono state raggiunte da due colpi ciascuno e la Tac ha evidenziato come i proiettili li abbiano trapassati da sinistra a destra.

L’ipotesi più probabile è che non si sia trattato di un’esecuzione, bensì di un tentativo di rapimento terminato nel peggiore dei modi: un conflitto a fuoco tra la banda armata, composta da sei individui, contrapposta ad un gruppo di ranger del parco dei Virunga e militari congolesi. Sparatoria nel quale avrebbero avuto la peggio i due italiani.

L’ambasciatore Luca Attanasio e la moglie Zakia Seddiki (Facebook)

L’omelia del cardinale De Donatis: “Violenza stupida e feroce che porterà solo dolore”

Davanti ad una platea formata dalle famiglie delle vittime, illustri rappresentanti delle istituzioni, carabinieri e alcuni diplomatici il cardinale De Donatis, vicario di papa Francesco del quale ha portato il cordoglio, nella sua omelia ha affermato: