Gli Abba annunciano nuove canzoni e un tour virtuale

Sono stati separati per quasi 40 anni, lasciando i loro fan inconsolabili ma adesso Su Twitter, i quattro membri ABBA hanno ringraziato il loro pubblico per la pazienza e hanno annunciato misteriosamente che il viaggio stava per iniziare.

Il gruppo ha annunciato il loro ritorno con un video su YouTube. Un video che sta suscitando la curiosità del pubblico. La casa discografica Polydor organizza un evento in una torre nell’est di Londra, pubblicizzato attraverso pannelli luminosi sparsi per la città.

Il Covid ha guastato i programmi della band

Già nell’aprile 2018, l’ex gruppo aveva annunciato di essere tornato in studio per la prima volta dopo 40 anni per registrate due canzoni: “I Still Have Faith in You” e “Don’t Shut Me Down”.

Gli Abba nelle interviste hanno poi parlato cinque canzoni che non sono mai arrivate al pubblico a causa della pandemia. Oggi, il portavoce della Björn Ulvaeus ha recentemente assicurato che i titoli sarebbero stati disponibili entro la fine del 2021.

Maggio 2022 il nuovo tour digitale Abba-tar

Secondo il Sun, gli Abba, composto due coppie anche nella vita adesso ex ( Anni-Frid Lyngstad, 75, Agnetha Fältskog, 71, Björn Ulvaeus, 76 e Benny Andersson, 74) incideranno nuovi brani e organizzeranno un nuovo spettacolo che debutterà il prossimo maggio in un teatro da 3.000 posti appositamente progettato nella zona est di Londra.

Il gruppo ha anche promesso da anni un tour virtuale con i propri avatar “ABBA-tars” e una live band di 10 elementi in un’arena costruita appositamente a Londra.

Nonostante la lunghissima assenza dalle scene, gli Abba sono più famosi che mai: basti pensare che su TikTok, i contenuti con l’hashtag #ABBA hanno da poco raggiunto un miliardo di visualizzazioni e oggi in oltre 200mila, da tutto il mondo, hanno seguito su Youtube la diretta con cui i quattro scandinavi hanno annunciato il loro ritorno.