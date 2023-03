Grande Fratello VIP, chi vincerà l’edizione 2023? I favoriti

Mancano ormai poche settimane alla serata conclusiva del Grande Fratello VIP: chi vincerà l’edizione 2023? Nell’ultima diretta tv è stata scelta la prima finalista: Oriana Marzoli. Tante altre cose sono però successe nella Casa più spiata d’Italia, tra squalifiche ed eliminazioni. Nel frattempo tra i fan cresce l’attesa per scoprire chi trionferà nell’ultima puntata, fissata per il prossimo 3 aprile.

Oriana prima finalista, Donnamaria squalificato

Tra gli avvenimenti più recenti di una certa rilevanza nel programma, la nomina di Oriana Marzoli in veste di prima finalista del reality di Canale 5. Edoardo Donnamaria, invece, è stato squalificato in diretta, a seguito di alcune imprecazioni, nei giorni passati, verso la fidanzata Antonella Fiordelisi. Questi due i principali eventi registrati nelle ultime dirette del Grande Fratello Vip. Adesso però tutta l’attenzione dei telespettatori è rivolta ai possibili finalisti ed a chi raggiungerà la “Vippona” Oriana in finale.

Finalisti Grande Gratello Vip: i favoriti

La fine di questa edizione del reality è sempre più vicina ed ecco che i prossimi televoti saranno decisivi per stabilire gli altri finalisti. I Bookmakers sono già andati oltre ed hanno reso noto le quote grande fratello dei favoriti per la vittoria. Davanti a tutti troviamo Oriana Marzoli, la prima finalista, a 1.85. A seguire Edoardo Tavassi, secondo in graduatoria, quotato vincente a 3.60. A completare il podio Antonella Fiordelisi, la cui quota come vincitrice di questa edizione del reality è di 4.25. Non sono assolutamente da sottovalutare, secondo le quote dei Book, Nikita Pelizon a 6.00 e Daniel Del Moro a 7.00. Più staccati gli altri concorrenti: Alberto De Pisis e Micol Incorvaia, entrambi a 11.00, Luca Onestini a 16.00 e Sofia Giale de Dona a 18.00.

Gli ultimi dati del televoto sui finalisti

Ritornando ai nomi dei prossimi papabili finalisti e, facendo riferimento agli ultimi dati del Televoto, davanti a tutti troviamo Nikita Pelizon con oltre il 37% delle preferenze: il suo posto in finale è ormai imminente secondo i votanti. Il 17% ritiene che sarà invece nominata finalista Antonella Fiordelisi mentre il 7% punta su Daniele Dal Moro. A seguire Edoardo Tavassi al 5% e Luca Onestini al 4%

GF VIP, dove seguirlo e come votare

Oltre alle due dirette in prima serata su Canale 5, il programma può essere seguito su Mediaset Extra, a cui si aggiungono due strisce giornaliere, il pomeriggio su Canale 5 e Italia 1. Per partecipare al Televoto, è sufficiente scaricare gratuitamente l’APP Mediaset Play e registrarsi. Ogni volta che si aprirà una sessione di televoto, il pulsante “Vota” sarà attivo e potrà essere espressa la propria preferenza. In alternativa è possibile votare i vipponi sul sito ufficiale del programma, con SMS a pagamento o attraverso Smart TV o i Decoder abilitati.