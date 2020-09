Guardia di Finanza scopre a Varese un grosso traffico di droga: arrestato camionista

Un ingente quantitativo di droga è stato rinvenuto e sequestrato in provincia di Varese. I militari della Compagnia della Guardia di Finanza di Olgiate Comasco, nel corso dell’attività di controllo sul territorio, a Cantello, in provincia di Varese, hanno eseguito una perquisizione in una abitazione dove, poco prima, era stato notato entrare un furgone intercettato in un paese della zona di Como. Attraverso le banche dati hanno rilevato che il mezzo, che proveniva dalla Sardegna, non trasportava nulla.

Ciò ha fatto sorgere il sospetto che il furgone potesse trasportare qualche cosa di illegale. E’ stato seguito e quando il conducente è entrato nell’abitazione, i Finanzieri decidevano di intervenire.

Sin dalle prime domande poste all’autista ed al proprietario di casa circa la ragione del viaggio e dell’incontro fra i due, le risposte sono sembrate vaghe e contraddittorie. A questo punto, i Finanzieri di Olgiate Comasco, coadiuvati dalle unità cinofile del Gruppo di Ponte Chiasso, si sono focalizzati sul mezzo di trasporto nel cui doppio fondo, posto al di sotto del vano di carico e apribile con un sofisticato congegno meccanico, sono state ritrovate 126 buste di cellophane contenenti oltre 100 chili di marijuana, per un valore di vendita al dettaglio stimato in oltre mezzo milione di euro.

La perquisizione veniva estesa all’interno dell’abitazione, dove è stato trovato materiale di vario genere, soprattutto strumenti utili al confezionamento degli stupefacenti , oltre a 111 grammi di sostanza, risultata positiva al principio attivo degli oppiacei.

Il corriere della droga, un uomo di origini sarde, di 39 anni, è stato arrestato in flagranza di reato e condotto nel carcere di Varese, mentre il proprietario di casa è stato denunciato a piede libero per il reato di detenzione ai fini spaccio di sostanza stupefacente.