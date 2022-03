Guerra Ucraina, volano le borse europee, Milano guadagna il 5%

Dopo il rimbalzo di ieri e la chiusura in leggero rialzo, le borse europee oggi sono partite fortissimo. A Milano il Ftse Mib sta guadagnando addirittura il 5%. Con il segno + anche tutti gli altri listini, mentre lo spread è in calo. Bene soprattutto le banche, che la scorsa settimana avevano subito pesanti perdite.

Gli spiragli di pace

Come si spiega questa euforia sui mercati, nonostante la guerra in Ucraina prosegua? C’è ovviamente un rimbalzo tecnico: molti investitori, attirati dai crolli dei giorni scorsi, stanno acquistando a prezzi più bassi. Ma si scommette anche sugli spiragli di pace, come le aperture del presidente ucraino Zelensky ad un compromesso con Mosca su Crimea e Donbass.

Gas in netta discesa

E poi c’è l’energia: il petrolio continua a salire, e ce ne accorgiamo anche alla pompa di benzina, soprattutto dopo la decisione americana di bloccare le importazioni di petrolio dalla Russia, ma il prezzo del gas è in discesa. In Europa un megawattora costa ora meno di 200 euro, mentre solo poche ora fa aveva toccato il picco, sfiorando i 300 euro. Ad incidere positivamente i piani dei paesi europei per ridurre la dipendenza dal gas naturale russo. L’Italia, ha fatto sapere il ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani, sarà completamente indipendente dal gas russo entro 24-30 mesi. Piani evidentemente considerati credibili dai mercati finanziari.