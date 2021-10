L’Italia è la madre dei casinò, infatti la prima sala da gioco fu aperta nel 1638 a Venezia, mentre per il primo casinò di Las Vegas bisognerà attendere il 1946. Attualmente i casinò online propongono piattaforme come Casino777 dove è possibile giocare senza dover affrontare il viaggio, ma tra Italia, Las Vegas, Montecarlo, Sudafrica e Bahamas sono presenti le migliori strutture che offrono servizi esclusivi per una vacanza da sogno.

I Casinò di Venezia

Partiamo dal principio, il casinò della Serenissima si trova lungo il Canal Grande e nella sua struttura lussuosa è racchiusa la storia del gioco, sin dal casino aperto in città nel 1638 nel Ridotto di San Moisè, la prima sala da gioco al mondo. Anche il casinò che si trova a Venezia Lido è un piccolo capolavoro, sono presenti i migliori servizi in un ambiente incantevole con panorama sulla città.

Il Casinò di Montecarlo

Questo è il terzo casinò aperto al mondo e la sua struttura è stata protagonista di numerosi film italiani e stranieri, persino capolavori del cinema hollywoodiano. Il Casinò di Montecarlo è in grado di offrire un’esperienza di lusso in un ambiente denso di opere d’arte, dalle vetrate alle sculture presenti oltre a stupendi dipinti di valore inestimabile. Una vacanza nel Principato di Monaco è sicuramente un’esperienza indimenticabile.

Vacanza all’Atlantis Resort nelle Bahamas

Per chi ama il clima tropicale, l’Atlantis Resort è la struttura perfetta per trascorrere una vacanza alle Bahamas. L’edificio imponente si affaccia nel mare e ogni cliente ha a disposizione servizi esclusivi: i migliori ristoranti, sale da gioco giganti, un acquario con tunnel sottomarino e tantissima altre attrazioni turistiche, per uno dei casinò più grandi e innovativi al mondo.

Il Venetian di Las Vegas e il Venetian di Macao in Cina

Questi due casinò sono molto simili e si differenziano per quanto riguarda le dimensioni complessive che vedono vincere il Venetian di Macao con quasi 52000mq. In queste due strutture è presente la città di Venezia riprodotta in scala con i suoi canali, le piazze, i monumenti e persino i ristoranti. Perfetti per una vacanza indimenticabile, ideali per chi ama i casino, le due strutture presentano anche centri benessere, negozi per lo shopping e giardini.

Il Sun City Casinò Resort in Sudafrica

Questo casinò è totalmente immerso nella giungla e allo stesso tempo possiede le sale da gioco più innovative al mondo. Una volta giunti, sarà possibile fare un tour nella savana, andare in mongolfiera, giocare a golf e usufruire di servizi all’avanguardia per ogni necessità e gusto. La struttura imponente è curata nei minimi dettagli, il design classico esprime la sua grandiosità per i clienti che vogliono sempre il top. È possibile persino fare un bagno in piscina e godersi il sole.

Caesars Palace

Situato al 3570 della Strip di Las Vegas, questo casinò è il tempio del gioco e la sua struttura imponente è apparsa in numerosi film. Qui sono presenti camere di lusso, un centro termale con mosaici elaborati e bagni romani, piscine e diversi edifici con un design ispirato alla Roma Antica. Un luogo magico dove trascorrere le vacanze fra relax e divertimento.