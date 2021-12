I giochi perfetti da scaricare sul proprio smartphone

Il 21 dicembre prossimo sarà ufficialmente il primo giorno d’inverno, stagione che per antonomasia viene considerata la più fredda dell’anno. Non è un mistero che in questo particolare periodo un gran numero di persone preferisca passare gran parte del proprio tempo libero al caldo tra le mura domestiche.

A detta di molti i giorni più freddi dell’anno r5appresentano il momento ideale per trascorrere le proprie serate in casa guardando film, serie tv oppure giocando su pc o smartphone a videogiochi come ad esempio Book of Ra, Tetris o Candy Crush. Ce n’è per tutti i gusti, inclusi giochi di avventura, arcade, puzzle e corse. Sebbene ci siano molte opzioni non significa che siano tutte perfette: per questo motivo abbiamo stilato un elenco con alcuni dei migliori titoli in circolazione.

Tabletop Racing: World Tour

Tabletop Racing: World Tour è uno dei giochi più belli mai creati. In questo gioco di corse il compito è quello di guidare piccole auto su circuiti realizzati con oggetti domestici relativamente grandi. Per vincere, sarà necessario mettere in atto manovre astute e utilizzare armi antisportive per respingere gli avversari che cercano di sorpassarti. È inoltre possibile apportare modifiche al proprio veicolo in modo da poter competere contro altri giocatori su tracciati più difficili. Utilizzando le proprie abilità durante le gare è possibile acquisire fondi grazie ai quali acquistare nuove auto e nuovi fantastici oggetti. Grazie ai suoi controlli semplici ma reattivi, è il gioco di corse arcade ideale per tutti gli smartphone.

Repulze

Repulze è ambientato in un lontano futuro. In questo caso i piloti non dovranno cimentarsi in una gara tra auto veloci bensì tra hovercraft sperimentali. I tradizionali percorsi pianeggianti sono stati sostituiti da strutture simili a montagne russe e questi hovercraft viaggiano a velocità incredibili. Queste strutture lanceranno i piloti così forte da provocargli il mal di stomaco. Il gioco è diviso in tre sezioni, ognuna delle quali presenta una prova unica. Ci sono prove a tempo che metteranno alla prova la velocità di ogni pilota, che avrà il compito di passare attraverso specifici cancelli colorati. Si potrà inoltre gareggiare contro i propri avversari, mettendo ache in atto tattiche antisportive e farli esplodere con le armi. La storia del videogame nasconde anche retroscena fantascientifico che parla di società e gli uomini sintetici, ma l’attenzione principale del titolo è focalizzato sempre sulla gara di velocità.

Mario Kart Tour (Facebook)

Mario Kart Tour

Mario Kart Tour può essere incluso senza alcun dubbio all’interno di questa sezione perché siamo nel capitolo sui giochi di corse. È un fantastico gioco con una nuova funzionalità: il multiplayer online, che consente di invitare i propri amici a giocare. Mario Kart Tour all’apparenza potrebbe sembrare complicato ma ha una premessa molto semplice: l’obiettivo è quello di vincere la gara. Maggiore è il numero di gare vinte, maggiore è la possibilità di migliorare personaggi, kart e alianti. La maggior parte delle volte sarà necessario correre per raccogliere monete e oggetti, superando i propri avversari e cercando scorciatoie.

Forget-Me-Not

Forget-Me-Not è uno dei migliori giochi arcade che esista, infatti questo titolo è la combinazione di due famosi giochi: Pac-Man e Rogue. In pratica bisogna muoversi all’interno di labirinti nei quali si farà incetta di fiori, sotto quali sarà possibile trovare una chiave che ci permetterà di uscire dal labirinto e passare al livello successivo. Ma è il modo in cui i prigionieri di Forget-Me-Not si sentono vivi che lo rende così stimolante: i nemici non vogliono solo ucciderti, ma sono pronti a cancellarsi l’un l’altro e, in molti casi, a rimodellare le pareti della prigione-labirinto man mano che il gioco avanza.

Fortnite Battle Royale

Fortnite è uno dei giochi per smartphone più popolari al mondo, infatti dopo la sua uscita è stato considerato come un vero e proprio nuovo genere di sparatutto. Il concetto di questo gioco è uno abbastanza semplice: cercare di sopravvivere. All’inizio il gioco si basava principalmente su una torre di difesa che proteggeva umani dagli zombi. Tutte le persone che sono appassionate dei videogiochi devono provarlo almeno una volta nella vita. Ci sono tantissime missioni, in cui puoi lanciarti con il paracadute, raccogliere armi e munizioni e addirittura costruire delle barriere. Potrebbe sembrare facile ma ci sono battaglie abbastanza difficili da affrontare.

Questi sono alcuni dei giochi ritenuti tra i migliori e più adatti da scaricare sul proprio smartphone. Ricorda che quando fuori c’è una brutta giornata puoi stare a casa e leggere un libro, giocare a Monopoli o ad altri giochi da tavola con amici, oppure cimentarti in un videogame sul tuo smartphone.