I Reel degli studenti Polimoda raccontano Jeff Koons

The Gazing Eye è un progetto educativo nato dalla collaborazione tra la Fondazione Palazzo Strozzi e Polimoda con l'obiettivo di creare contenuti video originali per l’account Instagram di Palazzo Strozzi che raccontino le opere della mostra Jeff Koons. Shine.

Il progetto Tha Gazing Eye ha permesso a dodici studenti di Polimoda di mostrare alla community digitale di Palazzo Strozzi una personale rielaborazione del percorso espositivo attraverso i propri occhi. Esaltando uno sguardo attento agli stimoli visivi ed estetici delle opere di Jeff Koons, i video prodotti sottolineano la forza postmoderna di Koons nell’interazione con il contesto, il coinvolgimento del pubblico, la costante ricerca antigerarchica tra cultura alta e bassa.

Otto Reel per far conoscere la mostra

Attraverso otto Reel per il profilo Instagram di Palazzo Strozzi, pubblicati ogni due settimane e dedicati ognuno a una diversa sala della mostra, The Gazing Eye si inserisce all’interno del programma di attività sviluppate per favorire esperienze formative per gli studenti universitari attraverso le mostre di Palazzo Strozzi.

In particolare, il progetto rappresenta un’occasione per gli studenti di far emergere le proprie idee e punti di vista nell’ambito della comunicazione audiovisiva, favorendo la nascita di nuovi aspetti creativi e innovativi nella comunicazione creativa delle arti. I Reel si inseriscono nel piano di comunicazione di Palazzo Strozzi per la mostra, implementandolo e arricchendolo con nuovi contenuti originali.

L’artista con gli studenti del Polimoda

Sviluppo del progetto, riprese e montaggio a cura degli studenti

Lo sviluppo dei concept, le riprese e il montaggio dei video sono stati realizzati dagli studenti dei corsi Undergraduate in Fashion Art Direction e Fashion Marketing Communication di Polimoda. Il progetto è stato sviluppato con Riccardo Lami e Matthias Favarato della Fondazione Palazzo Strozzi che hanno affiancato gli studenti in un ciclo di incontri di creazione e revisione dei materiali realizzati.

In qualità di educational partner di Palazzo Strozzi per la mostra Jeff Koons. Shine, Polimoda ha inoltre realizzato l’esclusivo contenuto video Shining a Light on Jeff Koons. Un gruppo di studenti della scuola di moda ha avuto l’eccezionale occasione di incontrare e intervistare di persona Koons subito prima dell’apertura della mostra. Seduto di fronte a Balloon Venus Lespugue (Red), l’artista si racconta e si confronta con la nuova generazione di creativi su temi quali la scoperta dell’arte e il suo rapporto con il pubblico, la tecnologia e il consumismo.