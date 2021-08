Il caffè e le sue proprietà benefiche

Iniziamo col dire che 100 gr di espresso hanno un apporto calorico pari a 9 kcal. Non incide affatto sulle diete ipocaloriche. Le giornate iniziano meglio in compagnia di un ottimo caffè per milioni di persone al mondo. C’è chi ama quello della moka o l’espresso, chi invece predilige il solubile o quello lungo in tazza grande, in molti se lo portano a spasso prima di arrivare al lavoro.

Nel nostro Paese questa bevanda ci accompagna per tutta la giornata ed è un modo conviviale per fare due chiacchiere con chiunque. A volte incriminato per la sua caffeina in realtà possiede molte proprietà che risultano benefiche per la nostra salute.

Le proprietà del caffè

Contiene sostanze antiossidanti, nella misura di 200/550 mg per tazzina; quello con le maggiori quantità antiossidanti è il caffè espresso. Molti studi hanno dimostrato che bere caffè protegge dallo sviluppo di tumori alla prostata. Altri studi hanno pubblicato che bere regolarmente caffè diminuisce il rischio di sviluppare questo tipo di tumore, oltre che prevenire quello al colon-retto e fegato.

Ha proprietà antidepressive in quanto la caffeina riduce il rischio di suicidio, secondo uno studio dell’Harvard School of Public Health, pubblicato sul The World Journal of Biological Psychiatry del 2013.

Bere caffè aiuta a proteggere dal morbo di Parkinson ed in generale dal declino cerebrale, oltre che proteggere dallo sviluppo dell’Alzheimer. Perché la caffeina combatte i radicali liberi, responsabili di varie patologie.

Da non tralasciare i benefici della caffeina per il cuore perché porta ad un inferiore rischio di mortalità per malattie cardiovascolari. Inoltre protegge il fegato perché porta ad un minor rischio di sviluppare la cirrosi epatica.

Aiuta a regolare il livello di zucchero nel sangue quindi protegge i diabetici. Le sue proprietà diuretiche sono note perché la caffeina, la teobromina, l’acido caffeico, l’acido clorogenico e l’aspargina contrastano la ritenzione idrica. La metionina, inoltre protegge dalle infezioni urinarie.

Il caffè migliora il livello di energia e le prestazioni fisiche

Il livello di energia viene aiutato con l’assunzione di caffè perché la caffeina è in grado di bloccare un neurotrasmettitore inibitore che si chiama adenosina quindi aiuta a sentirsi meno stanchi. Aiuta inoltre la memoria, i tempi di reazione, la funzione cognitiva e l’umore.

Anche le prestazioni fisiche diventano migliori con l’assunzione di caffè perché la caffeina aumenta i livelli di adrenalina nel sangue ed è responsabile della preparazione ad un imminente sforzo fisico.

Detto questo è necessario berne con moderazione poichè come ogni alimento, se utilizzato nella giusta maniera riesce a donare i suoi benefici mentre l’eccesso è sempre dannoso.

Dicono inoltre che il caffè possa allungare la vita, uno studio pubblicato da Lancet Internal Medicine sostiene che chi beve regolarmente caffè, rispetto a chi non lo fa ha minori probabilità di sviluppare diverse patologie quindi porta ad un minor rischio di morte.

Consumo in gravidanza

Bere due tazzine di caffè al giorno è permesso anche alle donne incinte. Non si dovrebbe aumentare la dose solamente perché la caffeina che arriva al feto non può essere metabolizzata nella giusta maniera. Anche nel periodo dell’allattamento si può gustare il caffè, certamente con moderazione. Ricordiamo comunque che 4-5 tazzine di caffè al giorno portano una quantità pari a 400 milligrammi di caffeina.