Il maltempo ha colpito duramente la Lombardia

Ancora maltempo in Lombardia dopo l’alluvione di Malpensa qualche giorno fa. Domenica 19 settembre pioggia e trombe d’aria hanno colpito duramente la Lombardia. A Varese attuati 130 interventi di soccorso per allagamenti e alberi pericolanti. Nelle provincia di Milano, a Canegrate ci i vigili del fuoco hanno salvato persone bloccate in casa per l’esondazione del fiume Olona.

I vigili del fuoco di Pavia sono intervenuti per rimediare ai danni di una tromba d’aria abbattutasi nella zona di Marzano. I vigili del fuoco nei loro tweet racconto delle molte richieste di aiuto spiegano per alberi abbattuti e tetti danneggiati dal vento. Neppure il lodigiano l’ha scampata. Una tromba d’aria ha colpito anche Corte Palasio, dove sei squadre dei vigili del fuoco hanno lavorato tutto il pomeriggio per mettere in sicurezza gli edifici danneggiati dal vento.

Maltempo anche nel varesotto

I vigili del fuoco sono intervenuti anche nel varesotto per interventi connessi all’ondata di maltempo che sta interessando tutta la provincia. I comuni più colpiti sono Jerago con Orago e Solbiate Arno. Qui i vigili hanno liberato alcuni automobilisti rimasti intrappolati nei sottopassi con le loro vetture.

Nel territorio comunale di Gallarate, la strada statale 341″Gallaratese” è intanto temporaneamente chiusa al traffico tra il km 35,387 e il km 36,697 a causa delle forti piogge che hanno causato smottamenti e il conseguente versamento in carreggiata di fango e detriti.

Sul posto si sono attivate le forze dell’ordine, i vigili del fuoco e le squadre Anas, per la gestione dell’emergenza e per ripristinare la circolazione nel più breve tempo possibile.