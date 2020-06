Il Piemonte investe sulla meccatronica: 24 milioni per l’occupazione

Per stimolare l’innovazione e creare nuova occupazione, la Regione Piemonte ha stanziato oltre 24 milioni di euro. Lo far attraverso i bandi del contratto di insediamento e dell’attrazione investimenti.

I progetti approvati e finanziati sono 43, con particolare riferimento ai settori della meccatronica e dell’automotive. Tra questi, 19 riguardano la provincia di Torino e 13 il cuneese. Grazie a questa misura sono stati creati 230 nuovi posti di lavoro.

“Il Piemonte va avanti, non si ferma e molte aziende hanno proposto validi progetti di sviluppo – conferma l’assessore regionale alle Attività economiche e produttive, Andrea Tronzano – Questa è un’ulteriore testimonianza di una società imprenditoriale che crede e investe nel sistema produttivo, privilegiando temi come l’innovazione e lo sviluppo. Oltre 200 nuovi posti di lavoro sono una bella iniezione di fiducia proprio in un periodo come questo. Ricordo inoltre che sono ancora disponibili risorse che potrebbero aiutare a dare un ulteriore impulso alla ripartenza economica del Piemonte”.

Andrea Tronzano, assessore regionale alle Attività economiche e produttive della Regione Piemonte

La misura del Fondo di attrazione investimenti, che favorisce, tramite sostegno finanziario, il rilancio degli investimenti del sistema produttivo piemontese dispone infatti ancora di 6 milioni di euro di risorse. Quella relativa al contratto di insediamento, che invece sostiene progetti di ricerca legati all’insediamento o ampliamento di una grande impresa con una sede operativa e una ricaduta occupazionale in Piemonte, ha una dotazione finanziaria di 7,2 milioni di euro.

Mel Menzio