Il ponte di Pasqua e il turismo isolano

Viaggiare per le isole

Il ponte pasquale che si sta avvicinando potrebbe portare con sé delle sorprese gradite per alberghi e ristoranti: sarà difatti tra i periodi maggiormente influenzati dal turismo degli ultimi anni.

Tra le mete più gettonate sia dagli italiani che dai turisti esteri ci sono Sardegna e Sicilia, isole dalla bellezza indiscutibile e con una lunga storia alle spalle. Oltre ai turisti nostrani, il bel tempo pare stia richiamando gli amanti dell’Italia un po’ da ovunque, contribuendo ad aumentare le prenotazioni per il ponte pasquale. Sicilia e Sardegna sono in tal senso mete d’eccellenza, con dei tratti navigabili davvero bellissimi che le collegano anche ad altri stati.

La Sardegna in particolare ha dei percorsi via nave davvero suggestivi che la collegano alla Francia, caratterizzati da un mare cristallino e meravigliosi paesaggi naturalistici. Acquista il biglietto del traghetto Nizza Golfo Aranci per poter navigare su queste acque e goderti uno dei panorami marittimi più belli d’Europa, con la possibilità di vedere zone indimenticabili e di passare in giornata da uno stato a un altro, così da poter vivere anche in breve tempo culture ed esperienze diverse in questo ponte pasquale!

Tramonto ad Alghero

Passare il ponte tra le meraviglie della Sardegna

La Sardegna ha alcune delle più belle spiagge d’Italia, un mare meraviglioso e grandi spazi aperti in cui persistono ancora comunità rurali con tradizioni antichissime e molto suggestive. Si tratta di una meta turistica davvero notevole per coloro che amano la natura e il relax, ma anche per tutti quelli che amano godersi il sole in affascinanti località balneari.

Alcune offrono ampie opportunità ai turisti: dai ristoranti che permettono di gustare la tipica cucina locale, alle zone che di notte si animano con locali meravigliosi vicino alle spiagge. Una vera chicca del panorama sardo è la così detta Riviera del Corallo, una zona di mare ricca di corallo rosso e su cui si affacciano meravigliose località turistiche come la città di Alghero. Quest’ultima offre inoltre la possibilità di visitare zone architettoniche molto particolari, con chiese tipiche molto antiche e fortificazioni che risalgono a suggestivi periodi storici.

La spiaggia di Mondello

Le vacanze pasquali nel meraviglioso panorama siciliano

Crocevia di civiltà dalla storia antichissima, la Sicilia è una meta d’eccellenza per il turismo italiano e internazionale. Il periodo di Pasqua è indubbiamente ottimo per visitare l’isola, soprattutto per via delle particolarità delle sue cerimonie religiose. Fiere e cibo di strada accompagnano le grandi processioni, dando modo ai turisti di godersi uno scorcio di tradizione e cultura tipico dell’isola.

Le zone di mare sono affiancate da città vive, ricche di edifici storici da visitare, figlie di numerose culture diverse. Ci sono zone che hanno goduto e tutt’ora godono delle influenze architettoniche dell’antica Grecia, altre della cultura araba, altre ancora sono un mix di tutte le civiltà che hanno abitato l’isola. Spiagge, campagne e ovviamente l’Etna offrono paesaggi naturalistici unici e davvero meravigliosi, che consentono agli amanti della natura di vivere una vacanza primaverile in alcune delle zone naturalistiche più belle d’Italia.