In arrivo la grande festa del vino

I protagonisti della grande festa del vino saranno novanta produttori nazionali e mondiali tra i migliori sul mercato. Un appuntamento che si rivolge a specialisti di settore, appassionati del buon vino e a chiunque sia interessato o mosso da semplice curiosità.

La Grande Festa del Vino si svolge in due giornate (11-12 settembre ) nella provincia di Venezia. Due giorni di degustazioni, di sapori, di cultura e piacevoli incontri con i produttori e le Cantine vitivinicole più prestigiose d’Italia e del mondo, in uno scenario esclusivo. Si possono degustare vini di tutte le regioni italiane oltre ad una selezione di vini internazionali.

Produttori e sommelier a disposizione del pubblico

Produttori e sommelier sono a completa disposizione nel guidare gli ospiti e nell’illustrare le caratteristiche organolettiche e sensoriali delle centinaia di vini in degustazione. A disposizione dei visitatori un calice da degustazione professionale, una scheda di gradimento che oltre a fornire una chiara panoramica di tutti i prodotti in degustazione è una valida guida all’acquisto, sulla quale si possono annotare le impressioni favorevoli o meno avute degustando i vari prodotti.

Degustazione vino bianco

Festa del Vino con grandi novità

Quest’anno La Grande Festa del Vino, giunta ormai alla 14.ma edizione, offre tantissime novità. Oltre ad essere la più grande di sempre, l’edizione 2021 sarà anche la più coinvolgente prodotta fino ad ora.

Questa edizione include proprie tutte le regioni italiane, vini della regione dello champagne e dell’Alsazia in Francia, vini del Burgenland in Austria, vini della Mosella in Germania, vini di Goriška Brda in Slovenia, i rinomati vini Tokaj dell’Ungheria, i cava spagnoli, vini del Portogallo tra i quali i rinomati e prestigiosi Porto, per la prima volta vini provenienti dalla Moldavia. Vini da oltre Europa tra cui: Argentina, Australia, Brasile, Cile, Georgia, Israele, Libano, Messico, Nuova Zelanda, Perù, Sudafrica, Uruguay, e Usa.