Incendi, strage di animali in Italia: il nostro Sud distrutto dal fuoco

Il fuoco non ha dato scampo e i roghi sono ancora ovunque. Il caldo sta assediando il nostro Paese ed il Sud piange lacrime di fuoco: la colpa sempre e comunque è dell’uomo, inutile ripeterlo.

In Sicilia le fiamme bruciano la zona delle Madonie e minacciano una casa di riposo in campagna a Palermo; a Ragusa e nel Catanese la situazione non è ancora sotto controllo. In Sardegna sono ancora troppi i roghi attivi e sul monte Arci sono stati devastati dal fuoco centinaia di ettari di bosco. In Calabria è l’Aspromonte a bruciare, ed il Cosentino, senza contare che negli ultimi giorni ci sono state cinque vittime per il fuoco.

Fauna e suo habitat devastati

Nonostante il rapido intervento di numerose squadre dei Vigili del Fuoco, con il supporto dall’alto di elicotteri e Canadair, non ha potuto evitare che i roghi raggiungessero la fauna selvatica, oltre a quella allevata e gli animali domestici, provocando danni irreparabili. Nelle loro case, nidi, tane è arrivato il fuoco alimentato dal vento, così non hanno avuto alcuna possibilità di scamparla.

Si parla addirittura di milioni di animali morti tra mammiferi, uccelli e rettili, senza dimenticare gli invertebrati. Esseri viventi la cui vita è stata strappata tra sofferenze atroci: carbonizzati, soffocati e terrorizzati. Nidiate di piccoli, incapaci di volare ed intrappolati dal fumo prima che dalle fiamme. Un vero inferno senza colpe per loro, i nostri amici animali.

Secondo le stime sarebbero ben più di 24 milioni gli animali coinvolti, basti pensare a mammiferi come caprioli, ghiri, scoiattoli, ricci, volpi, cinghiali, conigli, cervi, lepri, piccoli roditori come il driomio e poi le rane, salamandre, gechi, lucertole, ghiri. Una lista troppo lunga e dolorosa, anche solo da ricordare.

Monica Pais (Facebook)

Prezioso aiuto di veterinari e volontari

Fortuna vuole che esistano anche umani caritatevoli , come i medici veterinari capaci di prodigarsi ben oltre la propria professione. Un esempio fra tanti i dieci medici e i cinque volontari della Clinica Duemari di Oristano. La dottoressa Monica Pais, chirurgo veterinario responsabile di questa squadra, da 30 anni si dedica alla fauna selvatica della sua terra e con le donazioni raccolte, anche tramite la sua pagina di Facebook, compra cibo e cura qualsiasi animale ne abbia bisogno e precisa: “Soccorriamo tutti gli animali, di cielo, di terra, di mare, con squame, piume, pelo...”

In questi ultimi 20 giorni ne ha viste di tutti i colori, perché quei fortunati e forti animali che riescono a scampare alle fiamme sono disidratati, denutriti ed ustionati. Ricordiamo pure gli animali al pascolo, pecore, mucche, capre, cavalli, asini. I pastori ed agricoltori sono disperati. E la terra continua a bruciare, un danno all’ambiente che va oltre ogni immaginazione; pensiamo solo che tutti gli animali selvatici che riusciranno a guarire si troveranno senza tana e ben poco da mangiare, si sa che dove passa il fuoco il cibo non esiste più.

Han pagato con la vita pure gli animali domestici, quelli lasciati alla catena oppure gatti avventurosi e rimasti intrappolati dal fuoco. Piccola cosa ma si sta pensando di sospendere la stagione di caccia che dovrebbe partire a settembre, l’Enpa ed altre associazioni si stanno muovendo.

“Ci vuole un piano straordinario, – ha affermato il premier Draghi -, è necessaria la prevenzione, gridano le regioni, bisogna sorvegliare, farsi aiutare dalla tecnologia“. E pensare che sarebbe bastato un minimo di rispetto e buon senso per evitare un’ecatombe del genere.