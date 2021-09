Iniziano i festeggiamenti per i 150 anni dell’Istituto Serafico

L’Istituto Serafico di Assisi festeggia il suo 150esimo compleanno. Fondato il 17 settembre 1871 da San Ludovico da Casoria, per creare un’Opera che si prendesse cura di bambini e ragazzi ciechi e sordi. Per festeggiare questo straordinario anniversario, l’Istituto ha organizzato due giorni di eventi il 17 e 18 settembre con iniziative ed ospiti d’eccezione.

Il primo evento si terrà Il 17 settembre alle ore 21.00 al Teatro Lyrick di Assisi. I ragazzi dell’Istituto, introdurranno la proiezione del docufilm “Nella vita c’è la Vita” della regista Maria Amata Calò. Un docufilm che racconta l’istituto attraverso gli occhi di Giorgio, uno dei suoi ospiti, e le testimonianze toccanti di genitori, medici, operatori e di tutto il personale.

Ospite speciale Giovanni Caccamo

Ospite speciale della serata sarà Giovanni Caccamo, cantautore scoperto da Franco Battiato e vincitore della categoria “Nuove proposte” alla 65esima edizione del Festival di Sanremo. Il cantautore siciliano vanta collaborazioni con Willem Dafoe, Aleida Guevara, Michele Placido e altre straordinarie voci italiane e straniere.

Il 18 settembre, alle ore 21:00, presso la Basilica superiore di San Francesco ad Assisi si esibirà la Banda musicale della Polizia di Stato. La Banda è stata fondata a Roma nel 1928 e dal 1992, è diretta dal maestro Maurizio Billi, composta da 103 elementi, tutti provenienti dai più prestigiosi conservatori.

La banda e svolge un’intensa attività concertistica in Italia e all’estero e dà conforto, sostegno, sollievo in situazioni di disagio come nei momenti più drammatici durante la pandemia. Recentemente ha inoltre avviato un’importante collaborazione con il tenore Francesco Grollo. Grollo da anni è promotore del progetto “Musica per il Sociale”, il cui obiettivo è incentivare la presenza delle persone con disabilità agli eventi musicali.

Un forte legame tra Papa Francesco e l’Istituto Serafico

Tra gli eventi del ricco programma dedicato al 150enario dell’Istituto Serafico anche gli appuntamenti di dicembre: il 3 e 4 dicembre si svolgerà il primo convegno internazionale Assisi-Cambridge sui disturbi del neurosviluppo, disabilità e neuroscienze.

Infine, il 13 dicembre si terrà l’Udienza Speciale in Vaticano di Papa Francesco per il Serafico di Assisi. Un incontro che sancisce il forte legame tra il Santo Padre e il Serafico, nato fin dall’inizio del suo pontificato, quando il 4 ottobre 2013 iniziò il suo pellegrinaggio ad Assisi proprio con la visita all’Istituto.

Le prove hanno reso più forte l’istituto

Il Serafico nei suoi 150 ha dovuto affrontare dure sfide, come il terremoto del 1997 che colpì gravemente la struttura e la pandemia da Covid-19. Eventi che hanno colpito ma che hanno anche ampliato e rafforzato la sua missione: garantire ai ragazzi, cure eccellenti e rispetto per la persona.

Grazie a questa visione chiara e determinata il Serafico è cresciuto nel tempo e ha raggiunto importanti traguardi come l’apertura di nuovi ambulatori specialistici per le persone con disabilità e le loro famiglie. La nascita di coloRadio, il podcast radiofonico che vede come protagonisti i ragazzi dell’Istituto.