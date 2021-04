IoApro non si ferma: Il ‘Governo Io apro’ vola, 2 adesioni al minuto

Non si placa né la determinazione dei fondatori di Io Apro né la macchina mediatica che si è scatenata attorno al Nuovo Governo ‘Ombra‘, specie dopo la conferenza stampa tenutasi Mercoledì 21 aprile a Roma presso l’Hotel Quirinale dinanzi ai Giornalisti che hanno potuto fare liberamente domande ai fondatori al fine di comprendere la natura del Governo stesso.

I fondatori fanno notare orgogliosi sulla loro pagina ufficiale Facebook che “Dopo la presentazione del “Governo Io Apro”, le adesioni sono schizzate alle stelle, con una media di due mail al minuto” Evocativi ed espliciti gli hashtag associati al post: Nocoprifuoco, No passvaccinale.

In cosa consiste e come aderire al Governo IOAPRO?

Ricordiamo per prima cosa che il Governo ‘ombra’ nasce al solo scopo di tutelare tutti i lavoratori rimasti esclusi dalla decisione dell’attuale Governo che ha proposto un piano di riaperture dal 26 aprile per bar e ristoranti ma solo in zona gialla e solo all’aperto e per tutti, non è andata meglio alle altre categorie: piscine all’aperto dal 15 maggio, palestre al chiuso dal 1 giugno, fiere dal 1 luglio. Tempi troppo lontani da cui il Governo ‘ombra’ si dissocia, non è più possibile attendere, non è possibile limitare gli spostamenti tra Regioni di colore diverso ai soli possessori del pass vaccinale e non è possibile continuare con il coprifuoco alle 22, che impedisce di fatto di servire la cena, a meno che uno non mangi alle 19 di sera.

I ristoratori chiedono, dunque, di poter tornare a lavorare perché ormai è questione di sopravvivenza, si sono presentati nei giorni scorsi a Bruxelles, dove hanno parlato con diversi europarlamentari, e sempre nella giornata di Mercoledì, prima della conferenza stampa, Umberto Carriera, uno dei fondatori, ha parlato in Senato, per ribadire che è nato il Governo IOAPRO, un governo pro tempore, che durerà fino a quando il Governo in carica non cambierà le limitazioni attuali, e che loro e tutta l’Italia che aderirà, e sono davvero in molti gli esercenti che si sono già registrati, il 26 riapriranno senza coprifuoco.

Per poter aderire al nuovo Governo, è sufficiente mandare una email di registrazione, il 25 aprile verrà pubblicata la mappa di tutti coloro che hanno aderito all’iniziativa, e per poter entrare nei locali sarà richiesta la tessera degli ‘aperturisti’, un finto pass, provocatorio rispetto a quello reale imposto dal Governo, che ha il solo scopo di comprendere quanti potrebbero essere i sostenitori effettivi. ( Al 19 aprile i dati erano già piuttosto indicativi: 1040 imprese già mappate e registrate per le riaperture del 26 aprile di TUTTE LE CATEGORIE. Ci sono Ristoranti, Palestre, Bar, Centri estetici. Vuoi riaprire? segreteria@governoioapro.it. Inoltre 35.000 download della tessera dell’aperturista (una provocazione del “pass vaccinale”).

In tanto IOAPRO è un vero successo mediatico, nati ‘dal nulla’, sono ormai noti in molte televisioni e la loro iniziativa viene rilanciata anche da diverse testate di pregio.

IoAPRO: è già un successo, dal 26 aprile: ‘La nostra Italia riapre’

Riportiamo alcuni dei titoli apparsi post conferenza, Ansa: “IoApro lancia governo ombra: ‘apriamo senza divieti’.

Il Giornale: “Nasce il Governo Io Apro, “Daremo noi i protocolli, oramai è pura sopravvivenza”

Il Tempo: “Momi El Hawi di IoApro presenta la squadra del provocatorio ?Governo Ombra’

Corriere della Sera: “Governo Io apro”, la conferenza stampa dei ristoratori in rivolta Diretta tv.

Today:”Io Apro, i commercianti sfidano il Governo ed aprono davvero senza alcuna restrizione”.

Quali regioni stanno aderendo di più? Lo scopriamo dall’ultimo post facebook degli organizzatori , che scrivono: “In testa Sardegna, Campania ed Emilia Romagna. Per adesioni: segreteria@governoioapro.it “Whatsapp 379 2221147” Il 25 aprile pubblicheremo la Mappa.

Dal 26 aprile la NOSTRA ITALIA, Riapre”.

