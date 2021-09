Italia di volley maschile batte 3-1 la Repubblica Ceca e vola agli ottavi

L’Italia di volley chiude in bellezza la prima fase dell’Europeo grazie alla vittoria sui padroni di casa della Repubblica Ceca per 3-1 (25-20, 25-21, 23-25, 25-22). I ragazzi di De Giorgi erano già certi del primo posto nel pool B, ma non si sono risparmiati e grazie a questo risultato hanno ottenuto la quinta vittoria in altrettante gare. Il prossimo appuntamento è per domenica 12 settembre, alle 16:00, nel match valido per gli ottavi di finale che lì vedrà opposti alla Lettonia.

Italia di volley maschile ha la meglio una grande avversaria

Le divise degli avversari erano rosse, ma gli azzurri si sono infiammati di più. La partita è iniziata con una Repubblica Ceca aggressiva che non li ha intimoriti, permettendo di rimontare e vincere il primo set per 25 a 20. L’Italia ha avuto ancora la meglio nel secondo set con un 25-21 e una tripletta di Pinali in battuta.

Concentrazione, calma, determinazione hanno fatto da guida al plotone azzurro che si è trovato a disputare la partita in territorio “straniero”, proprio a Ostrava dove il pubblico era di casa. I tifosi guardavano dall’altra parte del campo e sostenevano i loro connazionali. I ragazzi guidati da capitan Giannelli capitano, però, erano uniti e sapevano di avere le capacità fisiche e mentali per poter raggiungere la vittoria. E così è stato.

Gli azzurri del volley durante la partita contro la Repubblica Ceca, immagine di (Instagram)

Un po’ si perde…per vincere tutto

Il terzo set invece è stato conquistato dagli avversari con il punteggio di 25 a 23, ma questo non ha intimorito la squadra allenata da Ferdinando De Giorgi, detto Fefe. Gli azzurri, nel quarto set, sono scesi in campo con grande convinzione e hanno messo la parola fine al match vincendo il set per 22 a 25. Nonostante la sconfitta la Repubblica Ceca passa agli ottavi come quarta classificata nel girone, ma dovrà affrontare una delle nazionali favorite del torneo: la Francia. I transalpini, insieme a Italia e Polonia, ha concluso la fase a gironi a punteggio pieno. A differenza delle altre due compagini i francesi hanno concesso agli avversari un solo set su 16, mentre la nostra Nazionale ne ha concessi 2 su 17 e la Polonia 4 su 19.

Per l’Italia di volley è risultato che fa ben sperare per la fase a eliminazione diretta

È stata una partita giocata fino all’ultimo minuto, punto dopo punto, contro un degno avversario che ha dato filo da torcere e prova di grande valore sul campo. Nonostante questo, i nostri ragazzi hanno dimostrato ancora una volta la loro capacità con una prestazione ad alto livello. Adesso non resta che continuare a sostenere una grande squadra che non molla un colpo e si porta a casa la quinta vittoria consecutiva al Campionato Europeo.

Forza ragazzi!