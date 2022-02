La Fifa esclude la Russia dai mondiali di calcio, fuori anche i club

La Fifa ha sospeso la nazionale della Russia dallo spareggio per i mondali in Qatar. La Russia avrebbe dovuto giocare il 24 marzo contro la Polonia, ma i polacchi avevano già fatto sapere di non volere scendere in campo. Poco fa la decisione della Federcalcio mondiale toglie ogni dubbio: la Russia di fatto è fuori dal mondiale, perché non avrà la possibilità di giocare la sfida di qualificazione.

Club fuori dalle coppe

Il comunicato della Fifa è arrivato insieme a quello analogo della Uefa, che ha escluso tutte le squadre di club russe dalle competizioni internazionali e dalle coppe. Una misura che colpisce di fatto solo lo Spartak Mosca, unica squadra russa ancora in corsa in Europa League. Il Lipsia accede quindi direttamente ai quarti di finale senza giocare. La Uefa era già intervenuta nei giorni scorsi spostando la finale di Champions League da San Pietroburgo a Parigi.

Fifa e Uefa: solidarietà all’Ucraina

Nel comunicato Fifa e Uefa esprimono vicinanza all’Ucraina: “il calcio è unito pienamente solidale con gli ucraini. I presidenti di Fifa e Uefa sperano che la situazione in Ucraina migliori in modo significativo e rapido in modo che il calcio possa nuovamente essere un vettore di unità e pace tra i popoli“, si legge.