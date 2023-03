La tua vita è abbastanza “green”?

“Green”: una parola che negli ultimi anni hai sentito sempre più spesso. Nel suo senso più ampio e generale, questo termine si riferisce a tematiche, azioni o attività volte alla salvaguardia dell’ambiente intorno a noi, alla gestione consapevole delle risorse naturali, a un’economia corretta e alla promozione di pratiche sostenibili.

Ecologia e quotidianità: semplici strategie

Anche tu puoi contribuire ogni giorno a migliorare il tuo benessere e quello della comunità attraverso best practice da applicare al tuo stile di vita, alle abitudini personali e alle scelte della gestione familiare.

La casa è un ottimo punto di partenza per mettere in pratica un modello di vita sostenibile ed eco-friendly. Per abbracciare una filosofia più green, non è necessario fare grandi sacrifici o stravolgere le tue abitudini; il più delle volte sono sufficienti piccoli accorgimenti o qualche investimento per ottenere grandi vantaggi anche a breve termine.

Il primo obiettivo su cui puntare è l’eliminazione degli sprechi. Puoi iniziare proprio dal risparmio energetico. Oltre ai costi inferiori della bolletta, si riduce l’impatto dei nostri consumi sull’ambiente. Infatti, in questo periodo di rincari, la scelta dei migliori gestori di energia può influire positivamente sia sul bilancio familiare che sulla sostenibilità delle risorse.

Ad esempio, le forniture del gas, negli ultimi mesi, hanno subìto una forte impennata dei prezzi. Come puoi risparmiare? Prova a confrontare varie offerte: per individuare il gestore più adatto alle tue esigenze visita questa pagina e scegli quello più adatto a te. Puoi fare lo stesso tipo di ricerca anche per l’energia elettrica, l’acqua, il fornitore internet e tutte le altre utenze di cui fai uso. Le offerte che il mercato dell’energia ti offre sono davvero tante e, con un po’ di pazienza, riuscirai sicuramente a trovare quella più soddisfacente.

Piccoli accorgimenti, grandi risultati

Risparmiare energia e aiutare il pianeta è più facile di quanto si possa pensare. Puoi contribuire anche tu con qualche semplice strategia. Alcune idee sono a costo zero, altre richiedono piccoli investimenti, ma tutto ciò ti permetterà di iniziare la tua piccola rivoluzione “green”.

Cerca di rispettare le fasce orarie delle tariffe energetiche che hai scelto nel contratto di fornitura: beneficerai subito di un notevole risparmio in bolletta. Rinuncia agli elettrodomestici non indispensabili e, quando è necessario sostituirli, scegli modelli ad alta classe energetica. Non eccedere con le temperature utilizzate per i lavaggi con lavatrice e lavastoviglie.

Puoi ridurre i consumi anche semplicemente spegnendo gli apparecchi in stand-by e utilizzando le lampadine a led di nuova generazione. Infine, se ne hai la possibilità, installa infissi che possano evitare la dispersione del calore. Un buon isolamento termico ti farà ridurre i consumi in modo significativo.

L’ecosostenibilità, finalizzata alla riduzione dell’impronta ambientale, è uno degli argomenti più “caldi” e attuali. È per questo motivo che anche molte grandi industrie si stanno muovendo nella direzione di una maggiore attenzione ai metodi produttivi e di distribuzione. Le risorse non sono infinite ed è bene che ognuno di noi concorra a preservare la salute del pianeta