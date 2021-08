Maltempo, estate instabile: i metereologi l’avevano previsto

Un’estate così non si ricordava da tempo e gli italiani si dividono in due schiere ben definite: la prima vorrebbe un sole convinto e le solite temperature, ama il caldo sempre e comunque; la seconda è ben contenta di queste giornate nuvolose, rinfrescate dall’acqua e si dice soddisfatto del clima, così com’è. Tutti sono d’accordo riguardo i fenomeni di grandine violenta che hanno causato disastri in tutto il Nord del nostro Paese: ne avrebbero fatto volentieri a meno.

Le previsioni metereologiche erano state precise

Un’ altalena tra periodi bollenti di sole e poggia a catinelle, o meglio, nubifragi. Di equilibrio non se ne parla. Anche il clima risentirà della situazione instabile generale e prenotare una vacanza per molti è stato come puntare un numero alla roulette di un casinò.

Poi l’estate è arrivata e si sono confermate le previsioni dei metereologi, quindi siamo tutti interdetti ogni volta che la colonnina di mercurio arriva ai 32 gradi per poi abbassarsi di colpo. Succede così, che si esca di casa indossando vestiti leggeri e ci si trovi improvvisamente con un balzo di temperatura improvviso ed acquazzoni o grandinate a sorprenderci. Questo all’inizio, poi tutti hanno imparato a portarsi dietro un ombrello, stile inglese, e guai per le signore che osano abiti leggeri.

Grandine e pioggia nel Nord Italia (Twitter)

La grandine dell’ultimo periodo al Nord è stata causata dal passaggio tra onde calde da Sud e aria molto fredda da Nord Ovest, cioè le condizioni ideali per innescare quei tipici fenomeni violenti. Mentre il nostro Sud cuoce con temperature roventi e gli incendi divampano per l’insistente presenza dell’Anticiclone Nord-Africano.

Una situazione metereologica che spezza l’Italia in due, come spesso accade. Al Sud le temperature non sembrano calare e ci si aspetta che oltrepassino i 34 gradi per raggiungere i 40, soprattutto in Puglia, Calabria e Sicilia, con il perdurare del pericolo incendi. D’altra parte le cause di questo clima instabile sono da imputare all’effetto serra, cioè all’uomo che è l’unico vero responsabile di questo cambiamento.

Previsioni meteo per Ferragosto?

Chi pensa di trascorrere qualche giorno di vacanza nel nostro Paese a metà di questo mese, deve decidere se preparare un pic-nic in montagna o fare un salto al mare è molto dubbioso sul da farsi. Sembra che si presenterà un ferragosto di sole abbastanza stabile in Italia, a parte qualche instabilità sulle Alpi soprattutto orientali e l’Appennino centro meridionale. Si dice che al Sud l’ondata di caldo di questi giorni possa calmarsi e le famiglie che si stanno apprestando a raggiungere le località di mare della nostra costa possono star certi di giornate tranquille in spiaggia, sempre con l’occhio attento al cielo, che si sa, è capace di grandi sorprese.