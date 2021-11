Mandarino, il frutto giusto per un pieno di energie

Un frutto tipico della stagione fredda è sicuramente il mandarino. Dal gusto dolce, è il più zuccherino tra gli agrumi. Lo si può mangiare fresco, ma anche sotto forma di confettura o nella preparazione di torte e biscotti. Da questo frutto si ricava anche un liquore, il punch al mandarino.

È uno dei simboli del Sud Italia: giunto a Malta nel 1800, è stato inizialmente venduto come ornamento. Ancora oggi c’è chi utilizza questo agrume a scopo decorativo, soprattutto nel periodo natalizio. Come alimento ha diverse proprietà benefiche ed è adatto per chi ama restare in forma e in salute.

Valori nutrizionali

I piccoli agrumi dal colore arancione sono ricchi di acqua, all’81%. Ha discrete quantità di carboidrati e zuccheri, mentre è povero di grassi, quasi nulli, e proteine. È invece ricco di fibre, sali minerali come il potassio, magnesio, calcio e ferro, e vitamine dei gruppi A, B, C e P.

Proprietà e benefici del mandarino

Il mandarino è un potente antiossidante e integratore naturale grazie alla presenza delle vitamine e dei sali minerali. Al suo interno c’è una sostanza, il bromo, che è in grado di favorire il rilassamento e regolare il ciclo sonno-veglia. La presenza di fosforo contribuisce ad aumentare la concentrazione e migliorare la capacità di memoria.

Grazie al suo alto contenuto di acqua e alle poche calorie, questo agrume è facilmente digeribile ed è adatto alle diete ipocaloriche e a coloro che amano restare in forma. Ricco di fibre, poi, contribuisce a regolare il corretto funzionamento dell’intestino. La presenza di vitamina C fa sì che il consumo di mandarini aiuti a prevenire febbre e raffreddore, tipici delle stagioni fredde.

Tra le sue peculiarità c’è anche quella di proteggere la salute delle ossa e del sistema cardiovascolare, rendendosi adatto a chi soffre di reumatismi e a chi conduce una vita sedentaria.

Mandarini ancora attaccati all’albero (Pixabay)

Utilizzato anche come cosmetico

Dalla spremitura a freddo della buccia del mandarino si estrae un olio essenziale che ha diverse proprietà, tra cui favorire il funzionamento corretto dell’apparato digerente. È in grado di facilitare l’eliminazione dei liquidi in eccesso e, per questo, è particolarmente indicato per contrastare le ritenzioni idriche che causano la cellulite, un inestetismo della pelle. Basta applicarlo sulla zona interessata, e i risultati saranno presto visibili.

L’olio essenziale di mandarino è utile anche per prevenire le smagliature. Se aggiunto allo shampoo, può contribuire a rinforzare i capelli secchi e fragili.