Milano, precipita un ascensore: morto un operaio, grave il collega

Grave incidente di lavoro a Milano. Un operaio è morto e un altro è ricoverato in gravissime condizioni dopo essere precipitati all’interno del vano ascensore mentre installavano la cabina in un palazzo del capoluogo lombardo situato nei pressi di piazzale Loreto. Il tragico fatto è avvenuto pochi minuti prima delle 14 all’interno del “Palazzo di fuoco“, edificio al civico 2 di viale Monza nel quale è allestito un cantiere.

Secondo quanto riferito dai Vigili del Fuoco, che li hanno estratti dalle lamiere, i due lavoratori, entrambi di nazionalità slovacca, sono caduti da un’altezza di circa 20 metri (dal sesto piano) mentre stavano installando l’ultima cabina ascensore della struttura. Si ipotizza che la cabina sia improvvisamente precipitata nel vuoto, per cause al momento ancora sconosciute, e abbia trascinato con se i due manovali. Un altro particolare su cui bisognerà far luce è capire i due se fossero correttamente imbragati o meno.

Nonostante l’intervento tempestivo da parte dei soccorritori del 118, due ambulanze e due automediche, l’operaio 55enne non c’è stato nulla da fare: l’uomo è morto sul colpo. Mentre il collega 26enne è stato trasferito all’ospedale Niguarda in condizioni molto gravi: ha riportato diversi traumi a volto, torace, bacino e a una gamba . Sul posto è stata inviata anche la polizia che sta ricostruendo la dinamica dell’accaduto. La Procura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo e ha disposto l’autopsia sul corpo della vittima.