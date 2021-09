Minacce quotidiane a Zaia: “Se ti prendo ti sparo in bocca”

Il governatore del Veneto nel mirino dei No vax, come altri suoi colleghi e altri medici che stanno diffondendo il messaggio sull’importanza del vaccino. In una conferenza stampa Luca Zaia ha rivelato di avere ricevuto questo messaggio “se ti prendo ti sparo in bocca”.

Zaia ha poi detto di sapere chi è questa persona. Si tratta di un militare con famiglia al quale il governatore ha chiesto di svolgere lavori socialmente utili perchè solo a questa condizione avrebbe ritirato la querela.

“E’ una persona con famiglia e non voglio che sconti il carcere, per questo gli ho chiesto di fare volontariato. L’altro giorno mi è arrivata la carta e che ha iniziato a farlo alla Croce Rossa: è stata la condizione per ritirare la querela” ha rivelato il presidente del veneto.

Per Zaia minacce quotidiane

Il governatore del Veneto ogni giorno è bersaglio di minacce quotidiane. Zaia segnala quanto avviene alla magistratura ma si dice tranquillo e poco intimorito : “Non ho cambiato le abitudini. Continuo a vivere normalmente, a passeggiare per i campi, a fare una vita normale. Noi abbiamo presentato decine di querele. Abbiamo l’obbligo istituzionale di segnalare quello che ci viene scritto, perché non sappiamo chi ci sia dietro a queste minacce, se un lupo solitario o un gruppo organizzato.”

Il governatore dice che solitamente queste denunce vengono archiviate. Tuttavia quanto succede è sintomatico di quanto stia accadendo nel nostro paese, una sorta di guerra civile sui vaccini. “Se sono impunite diffamazione e ingiuria, tutti si sentiranno legittimati a diffamare e ingiuriare”.

Quando gli è stato chiesto se la colpa di queste ingiurie sia dei social Zaia ha risposto: “Il problema non è il canale, non chiudiamo le strade perché le persone muoiono negli incidenti, ma quello che ci entra e quello che uno scrive“.