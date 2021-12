Nave fermata per alcuni contagi dell’equipaggio a Golfo Aranci in Sardegna

I contagi di Covid bloccano purtroppo la partenza di una nave nel Mar Tirreno. L’imbarcazione è la Mega Express Five di Corsica Ferries.

La partenza doveva avvenire nella serata di martedì 28 dicembre, alle ore 20:30, tuttavia diversi componenti dell’equipaggio hanno riscontrato dei casi di positività al virus. La notizia, dopo alcune indiscrezioni, ha trovato conferma presso la Capitaneria di porto di Olbia.

Il porto di Olbia, dove è stata dirottata la nave con i contagiata

Complicazioni a bordo della nave

Il tragitto previsto era quello da percorrere sulla rotta tra Golfo Aranci, comune sardo in provincia di Sassari, nella Gallura, e Livorno in Toscana.

I normali controlli di sicurezza prevedono la verifica dello stato di salute tramite dei tamponi di controllo su alcuni membri dell’imbarcazione. I risultati positivi al test hanno indotto a controlli generali sull’intero personale a bordo. Uno screening completo onde evitare un proliferare, ossia una maggiore diffusione, del virus.

I 334 passeggeri erano già a bordo della nave quando hanno saputo del problema. Oltre ai passeggeri c’erano anche 113 autovetture già imbarcate. L’emergenza sanitaria era stata percepita in precedenza anche a causa di alcuni disservizi dopo l’imbarco, come la mancata apertura dell’area self-service.

I clienti a bordo della Mega Express Five hanno dovuto dunque scendere per dirigersi verso un altro mezzo di trasporto marittimo. Questo mezzo si chiama Moby Wonder, partito quindi regolarmente dal porto di Olbia alle ore 22:00.

Anche l’equipaggio della nave contagiata ha dovuto andare ad Olbia per meglio controllare il quadro sanitario completo. Il relativo ormeggio ha avuto luogo all’accosto 9 circa dieci minuti prima di mezzanotte.

Le condizioni meteo, comunque, non erano affatto buone per affrontare la traversata del Tirreno. Il vento di maestrale sferzava la costa con raffiche superiori ai 50 nodi.

La Guardia Costiera ha rilasciato la seguente nota in merito all’evento: “Con alto senso di responsabilità il Comando della Nave si è fatto carico del trasbordo dei 334 passeggeri e 113 veicoli sulla nave Moby Wonder, in partenza dal porto di Olbia con destinazione porto di Livorno, sotto la super visione dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Golfo Aranci e della Direzione Marittima della Sardegna Settentrionale, sotto il coordinamento del C.V. (CP) Giovanni Canu“.