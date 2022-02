Negoziato Russia-Ucraina prosegue, Putin vuole Kiev neutrale e la Crimea

Si è conclusa la prima giornata di trattative a Gomel, in Bielorussia, tra Ucraina e Russia. Le delegazioni stanno quindi tornando nelle rispettive capitali per consultazioni, prima di rivedersi nei prossimi giorni. Insomma, non c’è stata la rottura definitiva, e si apre quindi qualche spiraglio. Per Mosca è “possibile trovare un terreno comune“, mentre il capodelegazione ucraina ha rivelato che “si sta discutendo principalmente di un cessate il fuoco“.

Le richieste di Putin: Ucraina neutrale e annessione della Crimea

Il presidente russo Vladimir Putin ha esplicitato le sue condizioni parlando con il presidente di turno dell’Unione europea, il francese Emmanuel Macron. Mosca vuole una Ucraina “neutrale e smilitarizzata“, e l’annessione definitiva della Crimea. La penisola, a maggioranza russofona, è occupata dal 2014.

Kiev: cessate il fuoco e ritiro dei russi, adesione alla Ue

L’Ucraina, invece, chiede in primo luogo il cessate il fuoco e il ritiro delle truppe russe dal suo territorio. Poi insiste per un ingresso del paese nella Unione europea e anche nella Nato. Punti, soprattutto il secondo, inaccettabili per Mosca. Le posizioni insomma non sembrano essersi molto avvicinate.