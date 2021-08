Nirvana: il bimbo di “Nevermind” denuncia il gruppo per pedopornografia

Non occorre essere fan dei Nirvana per conoscere la copertina cult dell’album Nevermind, dove un neonato completamente nudo è immerso in una piscina e nuota verso una banconota appesa all’estremità di una canna da pesca. Il bambino della foto si chiama Spencer Elden, adesso è un trentenne che ha guadagnato notorietà grazie a questo scatto e ora ha deciso di sporgere denuncia per pedopornografia.

Secondo Vanity Fair edizione americana, Spencer Elden rivendica 150.000 dollari nei confronti dei due membri rimasti dei Nirvana, Dave Grohl e Krist Novoselic, della vedova di Kurt Cobain Courtney Love, del fotografo Kirk Weddle, del direttore artistico Robert Fischer. Elder ha anche intenzione di attaccare le case discografiche, ancora attive o meno, che hanno pubblicato o distribuito il famoso album negli ultimi trent’anni.

Per Spender si è usata un’immagine pedopornografica

“Gli imputati hanno commercializzato intenzionalmente la pornografia infantile di Spencer e hanno usato la natura scioccante della sua immagine per promuovere se stessi e la loro musica a proprie spese“, ha dichiarato l’avvocato del 30enne nella sua denuncia, presentata in California.

Fino ad ora, Spencer Elden non aveva mai giudicato questa foto come pedopornografia. Aveva persino il logo di Nevermind tatuato sul petto e ricreato la posa da adolescente e da adulto per il 10°, 17°, 20° e 25° compleanno dell’album. Tuttavia, ha ripetutamente espresso sentimenti contrastanti rispetto a questo scatto e alle circostanze del servizio fotografico. Non è mai stato risarcito finanziariamente, oltre i 200 dollari concessi alla sua famiglia, mentre la sua immagine di bambino è diventata leggendaria.

L’immagine apparsa su un tweet che nel post recita: ” Certe abitudini non muoiono mai“

I genitori non hanno mai firmato nessuna autorizzazione

Secondo lui, i suoi genitori non hanno mai firmato alcun documento che autorizzasse i Nirvana a usare la sua immagine. Si dice che il padre del denunciante, Rick, non fosse a conoscenza dell’uso delle foto del suo bambino appena nato, di 4 mesi. Il fotografo Kirk Weddle, suo amico, gli chiese nel 1991 di fotografare suo figlio in un parco acquatico californiano, in piscina con altri bambini. “Abbiamo fatto una grande festa in piscina e nessuno aveva idea di cosa stesse succedendo! » Aveva spiegato il padre in un’intervista nel 2008.

In passato, Spencer Elden ha tentato di contattare le persone vicine a Kurt Cobain per quanto riguarda i suoi diritti d’immagine, senza successo. Crescendo, “si è un po’ incazzato”. “Non ho mai incontrato nessuno. Mi sono svegliato facendo già parte di questo enorme progetto. […] È difficile non essere arrabbiati quando ci sono così tanti soldi in gioco “, ha detto al Times nel 2016.