Nomine Rai, l’Ad Fuortes propone la Maggioni al Tg1 e Sala al Tg3

Sale l’attesa per la nomina dei nuovi direttori Rai: secondo quanto si apprende l’amministratore delegato Carlo Fuortes starebbe pensando a una mezza rivoluzione a tinte rosa. All’orizzonte si prospetta un cambio alla guida del Tg1 e del Tg3 la cui direzione verrebbe affidata rispettivamente a Monica Maggioni e Simona Sala, che prenderebbero il posto di Giuseppe Carboni e Mario Orfeo. Mentre per il Tg2 resterebbe confermato Gennaro Sangiuliano.

Fra i curricula presentati da Fuortes però c’è anche quello di Orfeo a cui verrebbe affidata la Direzione Approfondimento. Andrea Vianello verrebbe proposto come direttore del Giornale Radio Rai e di Radio1. Il quadro delle proposte verrebbe completato da Alessandro Casarin per la Tgr (una conferma), Alessandra De Stefano per Rai Sport (dove è stata già vicedirettrice) al posto di Auro Bulbarelli, Antonio Preziosi a Rai Parlamento (altra conferma), Paolo Petrecca a Rainews24, dove attualmente è vicedirettore.

Chi è Monica Maggioni

Monica Maggioni è l’attuale conduttrice del programma settimanale SetteStorie, in onda su Rai 1. Per molti anni ha lavorato al Tg1, spesso impegnata in reportage e servizi all’estero, ha condotto diverse deizioni estive di Unomattina. In passato ha diretto RaiNews e Televideo. Dal 5 agosto 2015 al 27 luglio 2018 è stata presidente della Rai, e nello stesso periodo è stata anche vicepresidente dell’Unione europea di radiodiffusione. Dal febbraio 2019 al maggio 2020 è stata amministratore delegato di Rai Com.

Chi è Simona Sala

Simona Sala è l’attuale direttrice di Radio 1, Radio 1 Sport e di GR Parlamento. Vanta un primato storico: è prima donna a dirigere la principale rete e testata radiofonica del servizio pubblico dopo oltre 90 anni di storia. Il passaggio alla direzione del Tg3 non sarebbe poi così inaspettato visto che per un periodo, a partire dal 13 dicembre 2018, è stata la vicedirettrice del Tg1.

Durante gli anni dell’università collabora con la carta stampata, con il teatro e realizza come regista documentari industriali e sull’agricoltura biologica. Dal 1988 al 2007 è nella testata dei servizi parlamentari. Per il Tg1 ha seguito l’attività del Quirinale e da inviata si è occupata delle riunioni del Fondo Monetario Internazionale e del Consiglio europeo.