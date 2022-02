Oscar 2022, nomination per Sorrentino con “È stata la mano di Dio”

A otto anni di distanza dalla conquista premio cinematografico più ambito al mondo l’Italia torna a sognare: “È stata la mano di Dio” di Paolo Sorrentino ha ricevuto la nomination agli Oscar 2022 ed è stato inserito nella cinquina di pellicole candidate alla vittoria finale nella categoria miglior film internazionale. La cerimonia di premiazione della 94esima edizione degli Academy Awards si terrà domenica 27 marzo a Los Angeles.

Ironia del destino l’ultimo film italiano a riuscire ad entrare nel circolo ristretto di questa categoria, e poi addirittura a vincere l’ambita statuetta d’oro, era stato nel 2014 “La grande bellezza” diretto dallo stesso regista napoletano. Dall’istituzione di questo premio, l’Italia ha ricevuto in totale 29 candidature conquistando 14 statuette: 3 Oscar speciali e 11 Oscar al miglior film in lingua straniera.

Il giapponese “Drive my car” è il favorito nella cinquina di film internazionali

Le altre quattro pellicole internazionali che contenderanno la vittoria finale al film italiano saranno “Flee” di Jonas Poher Rasmussen (Danimarca) , il bhutanese “Lunana: a Yak in the Classroom” di Pawo Choyning Dorji (Bhuitan), “La persona peggiore del mondo” di Joachim Trier (Norvegia), ma soprattutto il favoritissimo “Drive My Car” di Ryūsuke Hamaguchi (Giappone), vincitore del Golden Globe come miglior film in lingue straniera e candidato in questa edizione degli Oscar anche in altre 3 categorie: quella di miglior film, miglior regista e miglior sceneggiatura non originale.

“Sono felicissimo di questa nomination. Per me è già una grande vittoria. E un motivo di commozione, perché è un riconoscimento prestigioso ai temi del film, che sono le cose in cui credo: l’ironia, la libertà, la tolleranza, il dolore, la spensieratezza, la volontà, il futuro, Napoli e mia madre“, ha commentato Sorrentino dopo aver appreso la notizia di aver ricevuto la nomination.

Non solo Sorrentino: l’Italia verrà rappresentata anche in altre due pellicole

Oltre al film di Sorrentino l’Italia può festeggiare altre due candidature: quella ricevuta da Massimo Cantini Parrini per la realizzazione dei costumi in “Cyrano“, diretto da Joe Wrigth, e al film animato Disney/Pixar “Luca” diretto da Enrico Casarosa.