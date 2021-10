Otto milioni di italiani hanno rifiutato il vaccino

Dati sul vaccino e sull’andamento dell’epidemia dal report settimanale del commissario Francesco Figliuolo. Secondo il rapporto emerge che sono 7.958.368 gli italiani over 12 non ancora vaccinati. Rispetto ad una settimana fa, si sono registrate circa 400mila prime somministrazioni. Gli over 50 che non hanno effettuato nessun vaccino sono 2.868.666, pari al 10,3% della popolazione complessiva di questa fascia d’età.

Il vaccino funziona, in calo il numero dei casi

Sono 1.080.499 i vaccini anti-Covid somministrati nell’ultima settimana – con una media di 154.357 al giorno. Le dosi di cui disponeva l’Italia all’inizio della vaccinazione erano a 99.711.592; ne sono state somministrate 85.883.424; ne restano dunque quasi 15 milioni. Il ciclo vaccinale è stato completato da 43.068.360 italiani, pari al 79,7% degli over 12 (la popolazione vaccinabile) ed al 72,7% della popolazione complessiva.

Secondo gli ultimi dati sono in calo il numero dei casi di Covid settimanale a livello nazionale: 29 per 100.000 abitanti (4/10/2021 – 10/10/2021) rispetto ai 34 per 100.000 abitanti (27/09/2021 – 3/10/2021) dello scorso monitoraggio. Nel periodo 22 settembre – 5 ottobre 2021, l’Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato 0,85 (range 0,82 – 0,87), al di sotto della soglia epidemica e in leggero aumento rispetto alla settimana precedente quando segnava 0,83.

Tre Regioni (Marche, Molise e Valle d’Aosta) questa settimana sono a rischio moderato, rispetto alle 4 Regioni e Province autonome (PPAA) della scorsa settimana (Basilicata, PA Trento, PA Bolzano e Valle d’Aosta). Le restanti 18 Regioni e Province autonome risultano classificate a rischio basso. Due Regioni/PPAA, inoltre, riportano un’allerta di resilienza legata ai servizi sanitari territoriali (PA Bolzano e Sardegna).